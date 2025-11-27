La Cooperativa del Campo Llutxent-Otos renueva su tienda y refuerza su compromiso con la vida rural La entidad agraria ha conseguido un acuerdo con Cajamar para que Otos vuelva a tener cajero automático

La Cooperativa del Campo Llutxent-Otos inaugurará este viernes, su renovada tienda de suministros en Otos. La actuación, que supone una inversión cercana a los 240.000 euros, financiada en parte por la asociación Som Rurals, va más allá de una simple modernización. Es una apuesta decidida por garantizar servicios básicos y de calidad en un entorno rural que lucha por mantener su dinamismo.

En el último año, la tienda ha experimentado un aumento significativo en su volumen de ventas, una mejora que ha permitido revertir ejercicios anteriores con pérdidas y obtener beneficios. La Cooperativa ha optado por reinvertir esos resultados directamente en el municipio, convirtiendo la renovación del comercio en un ejemplo de economía circular y compromiso comunitario.

La reforma incluye la ampliación de la zona comercial, donde también se abrirá un despacho de pan, la remodelación de la cartelería exterior y la creación de un nuevo puesto de trabajo. La instalación de placas solares para el autoconsumo energético es otro de los avances relevantes, alineado con el objetivo de impulsar un modelo más sostenible. Además, está previsto que próximamente la tienda amplíe su horario para abrir también los domingos y funcione como punto de recogida de paquetes, un servicio cada vez más demandado en zonas con menor acceso a la logística urbana.

Una de las iniciativas más celebradas por el vecindario es la incorporación de un cajero automático fruto de un acuerdo con Cajamar. Cabe recordar, como ya informó LAS PROVINCIAS, que esta misma entidad decidió eliminar en 2024 el cajero automático existente con la indignación de la población, encabezada por el Ayuntamiento, por lo que no deja de ser una buena noticia para el vecindario que podrá disponer de este servicio nuevamente. Y es que, en municipios pequeños como Otos, disponer de un servicio bancario básico es fundamental para evita desplazamientos y fortalece la autonomía local.

Con la renovación de la tienda y la ampliación de servicios, la cooperativa muestra su compromiso con el territorio y el futuro del municipio, puesto que iniciativas de este tipo no sólo ayudan a dinamizar la actividad económica, sino a fijar población.

La inauguración tendrá lugar a las 18.30 horas. La tienda está ubicada en la calle Sant Roc del municipio.

