El Consell declara proyecto energético prioritario la planta fotovoltaica prevista en un vertedero clausurado de Ontinyent La instalación se tramitará de urgencia por ubicarse en una zona degradada y aportará 1,65 megavatios de potencia eléctrica

El Consell ha declarado proyecto energético prioritario la instalación de la planta solar fotovoltaica «PS NRG Vertedero Ontinyent» en suelo no urbanizable común, en concreto en el entorno de un antiguo vertedero clausurado en Ontinyent.

La planta solar fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, promovida por Promo NRG Solar Fotovoltaica 7 SL, se ubicarán en el polígono 6 de Ontinyent y su puesta en funcionamiento permitirá aportar al sistema eléctrico una potencia de 1,65 megavatios (MW) de origen renovable y producir anualmente en torno a 3.734 megavatios hora. Asimismo, permitirá la reducción de la emisión a la atmósfera de 800 toneladas de dióxido de carbono al año.

Para ello, el proyecto prevé la instalación de 4.082 módulos fotovoltaicos, que ocuparán alrededor de 27.000 metros cuadrados de superficie, en una parcela de 240.000 metros cuadrados.

La declaración de proyecto energético prioritario obedece a que el proyecto representa «una respuesta concreta, eficiente y sostenible que contribuye a garantizar la seguridad energética, mitigar el cambio climático y promover el desarrollo económico y social de la zona, especialmente por las singularidades de ubicación tanto a nivel de terreno como de desarrollo en el ámbito municipal de las energías renovables».

Esta declaración implica la tramitación de urgencia del proyecto de construcción de la instalación, la compatibilidad territorial y urbanística y la exención de determinadas reglas para la ocupación del suelo por centrales fotovoltaicas.

El pasado mes de enero, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo realizó la necesaria propuesta para que se declarara de prioridad energética, a los efectos del artículo 3 del Decreto ley 14/20201, el proyecto PS NRG Vertedero Ontinyent en suelo no urbanizable común, justificándose su necesidad y oportunidad por razones de emergencia energética.

Esta declaración se realiza de acuerdo con el artículo 3 apartado 5 del Decreto-ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que determina que el Consell podrá declarar un proyecto concreto, situado en suelo no urbanizable común o protegido, como prioritario energético para la implantación de centrales fotovoltaicas

La propuesta, según aseguran desde la Generalitat, fue sometida al preceptivo informe del órgano competente en materia de ordenación del territorio y paisaje, de conformidad con lo establecido en el citado decreto ley, quien emitió informe favorable de riesgo de inundación y otros riesgos en el territorio