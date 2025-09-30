El Consell aprueba un convenio con el Ayuntamiento de Xàtiva para la promoción de la Fira Borja Turisme Comunitat Valenciana destina 72.000 euros que también se destinará para otras acciones de marketing para dar a conocer la gastronomía, la cultura y los eventos deportivos la ciudad

R. X. Xàtiva Martes, 30 de septiembre 2025, 16:27

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Xàtiva para la realización de acciones de promoción y marketing en el municipio centradas en los productos gastronómicos, culturales, deportivos y familiares de la ciudad, destacando especialmente la Fira Borja durante 2025.

El convenio, por el que Turisme Comunitat Valenciana destina al Ayuntamiento de Xàtiva 72.000 euros, incluye la realización de diferentes actividades como rutas teatralizadas familiares con la temática Borja, eventos de repercusión nacional o internacional, la gestión de una exposición itinerante, degustaciones gastronómicas, visitas guiadas, exhibición de artesanía, así como la elaboración de material promocional, entre otras actuaciones.

«Xàtiva, por su rico patrimonio histórico y su estratégica ubicación, es uno de los destinos culturales más relevantes de la Comunitat Valenciana. El convenio refuerza la colaboración histórica entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento, consolidando la promoción de la ciudad como referente turístico», aseguran desde el Consell, destacando el papel de Xàtiva «como un núcleo clave dentro del mapa turístico de la Comunitat».