Compromís y PSPV piden crear una herramienta para evaluar los servicios municipales y reforzar la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama Los dos grupos municipales presentarán sendas mociones en el pleno correspondiente al mes de noviembre

B. G. Ontinyent Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Los grupos municipales Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de Ontinyent han dado a conocer las mociones que han presentado para su debate en el pleno correspondiente al mes de noviembre y para lo que pedirán el apoyo del resto de grupos.

En el caso de Compromís, en la moción proponen la creación de una herramienta de evaluación ciudadana de los servicios prestados por el Ayuntamiento. El portavoz, Nico Calabuig, ha explicado que «en la moción planteamos dos acuerdos. El primero es poner en marcha el estudio y desarrollo de esta herramienta de evaluación ciudadana, en colaboración con el Departamento municipal de Informática, en relación con los tipos de formularios, la protección de datos, la gestión de los resultados y la resolución de incidencias».

Y en segundo lugar, «proponemos que se establezca un calendario de progresiva incorporación de todos los servicios prestados por el Ayuntamiento a esta herramienta, y que se contemple la participación del personal técnico de los diferentes Departamentos municipales, para confeccionar las preguntas de los formularios de evaluación de cada servicio».

Según explica, el objetivo es estructurar un sistema de formularios que combine criterios cuantitativos y cualitativos, que sea intuitivo y fácil de utilizar, y esté ubicado en la web municipal». «Permitiría evaluar de forma constante la gestión municipal, y añadir los datos al trabajo de evaluación que ya realiza el personal técnico del Ayuntamiento», ha remarcado Calabuig.

Por su parte, el concejal del PSPV, José Antonio Martínez, ha presentado una moción para defender la continuidad y el refuerzo de la Unidad de Prevención del Cáncer de Mama, ante lo que califica como «un grave deterioro del programa público de cribado y una gestión inaceptable por parte de la Conselleria de Sanidad».

El grupo socialista denuncia también que la falta de personal técnico y recursos materiales en los hospitales de Xàtiva y Ontinyent está provocando retrasos de hasta dos años en la realización de las pruebas, obligando a muchas mujeres a acudir a centros privados y asumir gastos que deberían cubrirse desde el sistema público.

La moción socialista reclama más transparencia y control público, la publicación periódica de los indicadores del programa, el refuerzo de los recursos humanos y técnicos, y la recuperación del autoconcierto público para reducir las listas de espera sin depender de derivaciones a la sanidad privada. También propone impulsar una herramienta de inteligencia artificial valenciana para mejorar la detección y el seguimiento de los casos, garantizando la protección de datos y la supervisión científica.

«La prevención del cáncer de mama es una cuestión de salud pública y de justicia social. No es admisible que miles de mujeres se estén quedando fuera de un programa que puede salvar sus vidas», ha indicado el portavoz socialista.