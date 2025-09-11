Compromís propondrá al pleno de Canals que la bandera palestina ondee en el edificio de la antigua radio local La formación nacionalista asegura que la situación que vive Palestina trasciende de ideologías y que debe de entenderse como una muestra de humanidad

Compromís por Canals presentará en el próximo pleno municipal una petición para que la bandera palestina ondea en el municipio como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo palestino frente a la masacre que está sufriendo Gaza.

Así lo ha adelantado la formación en un comunicado. La portavoz de la formación, Mai Castells, junto con el concejal Dídac Egido, remarcan que la situación que se vive en Palestina trasciende cualquier ideología y debe entenderse como una cuestión de humanidad.

«Canals siempre ha sido un pueblo solidario y en momentos como éste debemos volver a demostrarlo. Necesitamos mostrar nuestra humanidad en el mundo», señala Castells.

La propuesta contempla la colocación de la bandera palestina en el edificio de la antigua radio local, como gesto simbólico que visibilice el compromiso de la localidad con la defensa de los derechos humanos y la paz.

La formación valenciana confía en que el pleno municipal apoye esta iniciativa para que el municipio vuelva a situarse como referente en la defensa de la justicia y la solidaridad internacional.

