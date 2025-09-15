Compromís per l'Alcúdia de Crespins denuncia el estado de insalubridad de las vías públicas La formación nacionalista presenta una moción para su debate en el pleno instando a la limpieza íntegra de los espacios públicos municipales

R. X. L'Alcúdia de Crespins Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:53

El grupo municipal de Compromís per l'Alcúdia de Crespins denuncia que «el estado actual de la vía pública es insostenible: suciedad acumulada, restos de poda sin recoger, contenedores desbordados y falta de mantenimiento general que proyectan una imagen de abandono y afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía».

Por tal motivo, la formación nacionalista ha registrado una moción para el próximo pleno ordinario de septiembre con el objetivo instando a una limpieza integral de todas las calles y espacios públicos del municipio.

«No es aceptable que el nuestro pueblo dé esta imagen. Los vecinos y vecinas merecen calles limpias y cuidados, y esto es responsabilidad directa del Ayuntamiento», ha remarcado el portavoz del grupo municipal, Pepe Garrigós.

Garrigós critica que el equipo de gobierno local ha sido incapaz de garantizar un servicio de limpieza adecuado, a pesar de las reiteradas quejas vecinales. «Esta situación no sólo afecta a la salubridad y la convivencia, sino que también genera un impacto negativo en la imagen del pueblo ante visitantes y empresas».

En la moción se insta a una campaña urgente de limpieza integral de todo el núcleo urbano; el establecimiento de un calendario periódico de mantenimiento y desbroce; a promover acciones de sensibilización ciudadana por fomentar la corresponsabilidad, así como a reforzar los medios humanos y técnicos y destinados a la limpieza viaria.

«Lo que pedimos es de pura lógica: planificación, mantenimiento y respeto por el dinero público. Si el Ayuntamiento hace su trabajo, todas y todos salimos ganando. No queremos excusas, queremos soluciones», han asegurado Pepe Garrigós.