Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un doble aviso naranja por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
Equipo de gobierno de Montserrat. LP

Compromís Montserrat critica que los ediles cobren 650 euros por asistencia a las Juntas de Gobierno

El alcalde señala que el coste total para el Ayuntamiento no se ha incrementado al haber ediles que no tienen nómina

A. Talavera

Alzira

Viernes, 15 de agosto 2025, 15:43

Compromís per Montserrat ha denunciado el incremento «desmedido e indecente» de las retribuciones por asistencia a las Juntas de Gobierno Local aprobado por el gobierno municipal de coalición PP-VOX-Aigua, tras la moción de censura de diciembre de 2023.

Según los datos oficiales, el gobierno anterior, en minoría, fijó en junio de 2023 una retribución de 87,72 euros brutos por sesión de Junta de Gobierno Local. Con la llegada del nuevo ejecutivo, esta cantidad ha pasado a 650 euros brutos por sesión, lo que supone multiplicar el importe anterior por más de siete veces.

Desde Compromís per Montserrat se califica esta decisión de «salario encubierto» y se señala que «la única base sólida del gobierno de coalición PP-VOX-Agua es embolsarse el dinero de la ciudadanía». Ponen como ejemplo que el pasado 13 de junio se realizó una Junta de Gobierno Local en el despacho del alcalde con una duración de 10 minutos.

La formación considera estas retribuciones «muy desproporcionadas para lo que supone una Junta de Gobierno», y añade: «Es indecente que para asistir a una reunión se cobran 650 €, además de que se podría hacer más de una al mes sin ningún tipo de problema».

Por su parte, el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, explica que el coste del equipo de gobierno es el mismo que en otras legislaturas pero se ha cambiado la forma de abonarlo. «Ahora hay dos concejales que no cobran una nómina al mes, sólo por la asistencia, pero la cantidad total mensual es la misma que se percibía en otras legislaturas», comenta Vilar que los ediles cobran sólo esta cantidad por las juntas aunque tienen también horario en el ayuntamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de Valencia tras sufrir un golpe de calor en una piscina pública en Bilbao
  2. 2 Un conductor de VTC detenido en Valencia por la agresión sexual a una pasajera de 17 años
  3. 3 La Real Sociedad inscribe a Guedes para Mestalla y deja sin hueco a Sadiq
  4. 4

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  5. 5 Cinco años de prisión por la violación grupal a una menor en la playa de Las Arenas
  6. 6 Aemet mantiene el aviso naranja durante el puente de agosto en Valencia, no descarta chubascos y señala las zonas donde caerán
  7. 7 Un camionero da positivo en drogas tras un accidente en la V-30
  8. 8

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  9. 9 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  10. 10 El Levante UD - Alavés se emite en abierto por televisión: a qué hora juega y dónde ver gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Compromís Montserrat critica que los ediles cobren 650 euros por asistencia a las Juntas de Gobierno

Compromís Montserrat critica que los ediles cobren 650 euros por asistencia a las Juntas de Gobierno