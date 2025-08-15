Compromís Montserrat critica que los ediles cobren 650 euros por asistencia a las Juntas de Gobierno El alcalde señala que el coste total para el Ayuntamiento no se ha incrementado al haber ediles que no tienen nómina

Compromís per Montserrat ha denunciado el incremento «desmedido e indecente» de las retribuciones por asistencia a las Juntas de Gobierno Local aprobado por el gobierno municipal de coalición PP-VOX-Aigua, tras la moción de censura de diciembre de 2023.

Según los datos oficiales, el gobierno anterior, en minoría, fijó en junio de 2023 una retribución de 87,72 euros brutos por sesión de Junta de Gobierno Local. Con la llegada del nuevo ejecutivo, esta cantidad ha pasado a 650 euros brutos por sesión, lo que supone multiplicar el importe anterior por más de siete veces.

Desde Compromís per Montserrat se califica esta decisión de «salario encubierto» y se señala que «la única base sólida del gobierno de coalición PP-VOX-Agua es embolsarse el dinero de la ciudadanía». Ponen como ejemplo que el pasado 13 de junio se realizó una Junta de Gobierno Local en el despacho del alcalde con una duración de 10 minutos.

La formación considera estas retribuciones «muy desproporcionadas para lo que supone una Junta de Gobierno», y añade: «Es indecente que para asistir a una reunión se cobran 650 €, además de que se podría hacer más de una al mes sin ningún tipo de problema».

Por su parte, el alcalde de Montserrat, Sergio Vilar, explica que el coste del equipo de gobierno es el mismo que en otras legislaturas pero se ha cambiado la forma de abonarlo. «Ahora hay dos concejales que no cobran una nómina al mes, sólo por la asistencia, pero la cantidad total mensual es la misma que se percibía en otras legislaturas», comenta Vilar que los ediles cobran sólo esta cantidad por las juntas aunque tienen también horario en el ayuntamiento.

