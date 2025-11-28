Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Canals, Mai Castells. LP

Compromís critica que Canals aún no tenga presupuestos para 2026

La portavoz municipal también lamenta que no se haya solicitado la participación a los grupos de oposición mientras que desde el equipo de gobierno anuncia que la próxima semana tendrán el borrador

B. G.

Canals

Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:18

Comenta

Compromís por Canals denuncia la parálisis presupuestaria del equipo de gobierno local (Partido Popular y Suma't), al no haber presentado ningún borrador de los presupuestos municipales a las puertas de diciembre.

La portavoz municipal, Mai Castells, preguntó al respecto al gobierno municipal en el pleno de este jueves, haciendo hincapié en que en el plenario de julio anunciaron que ya estaban trabajando en el presupuesto de 2026 e inventaron a hacer propuestas a los grupos de la oposición para trabajar conjuntamente por el pueblo. «Han pasado meses desde esa promesa y seguimos igual: sin reunión, sin información y sin ningún borrador de presupuestos. Tienen una mayoría amplia pero, a día de hoy, no han hecho sus deberes. Queremos saber lo que está retrasando su trabajo».

Castells ha recordado que la falta de presupuestos está comportando una gestión municipal improvisada. «Sin presupuestos no se puede planificar adecuadamente. Llevamos ya más de cincuenta modificaciones de crédito en menos de un año. No sólo no presentan las cuentas en tiempo, sino que después las modifican constantemente porque no han hecho una buena previsión».

«Desde Compromís, haremos una oposición constructiva y contribuiremos a unos presupuestos que ponen en el centro la vida social, económica y cultural de Canals», asegura la portavoz municipal.

El alcalde, Nacho Mira, contestó a la portavoz que uno de los inconvenientes ha sido el cambio de interventor. No obstante, están trabajando y esperan presentarles el borrador la próxima semana.

Miró apuntó que los grupos de la oposición podrían haber presentado sus propuestas, sin necesidad de que se les convocara y que ninguno lo ha hecho. Aún así, ha tendido la mano para que lo hagan antes de presentar el borrador.

