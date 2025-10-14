El colegio de l'Alcúdia espera la solución de Educación a los desperfectos del pabellón tras la dana Los técnicos señalaron que podría repararse con una obra menor pero varios meses después del estudio todavía no se conoce la actuación

A. Talavera Alzira Martes, 14 de octubre 2025, 18:21

El CEIP Les Comes de l'Alcúdia lleva casi un año sin poder hacer uso del pabellón de Infantil y del gimnasio debido a los problemas en la cubierta que causó la dana. Desde aquel momento este edificio permanece clausurado por seguridad y los alumnos reubicados en el resto de instalaciones que no se encuentran adaptadas para los niños más pequeños.

Hace unas semanas la comunidad educativa protestaba y pedía a la Conselleria de Educación una solución urgente a este problema pero van pasando las semanas y sigue sin conocerse qué tipo de obra ni cuándo comenzará.

Y es que Educación encargó un nuevo estudio para determinar la actuación a realizar en el pabellón y tras la llamada del Ayuntamiento de l'Alcúdia la respuesta ha sido que ya lo tienen listo pero se está analizando por lo que las obras siguen retrasándose.

«No sabemos si se tendrá que hacer una obra mayor y trasladar a los alumnos a aulas prefabricadas o no será necesario. Los alumnos siguen desplazados en el mismo centro con los problemas que esto supone y se está dilatando demasiado en el tiempo», lamenta la concejal de Educación, Rosa Martínez.

Además de contar con menos espacio ya que los estudiantes de Infantil ocupan las aulas de especialistas, no cuentan con baños adaptados y la mitad del patio está clausurado por lo que tienen que salir a un parque cercano para tener más espacio.

La dana causó múltiples desperfectos en l'Alcúdia, además de dañar Les Comes también provocó el cierre durante el pasado curso de otros de los colegios públicos, Heretats. En su caso tras las obras realizadas los alumnos pudieron regresar en septiembre y retomar las clases.