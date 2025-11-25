Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Estadio Municipal de Enguera. LP

El Club Deportivo Enguera endurece las medidas contra la violencia en el campo

Los incidentes registrados en los últimos encuentros en la cancha local obligan a la entidad a contemplar la prohibición de acceso de implicados o a expulsar con ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad

B. González

Enguera

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

Los incidentes registrados en los últimos encuentros disputados en el estadio municipal han llevado al Club Deportivo Enguera a reforzar las medidas de seguridad a fin de evitar que estos comportamientos se repitan y para proteger la imagen de la entidad, que ya ha tenido que hacer frente a alguna sanción económica.

Según explica el presidente, Alberto Simó, los incidentes que se han producido en los últimos encuentros del primer equipo no han pasado de ser insultos verbales y subraya que se trata de una minoría de los aficionados que acuden a animar a su equipo. «Desde el club queremos atajar este problema cuanto antes, para evitar que vaya a más».

Por eso, la directiva se ha reunido con representantes municipales para solicitarle apoyo y coordinar medidas de seguridad para garantizar la seguridad y que los encuentros en casa se disputen con la normal rivalidad pero siempre con el respeto.

Desde el club, asegura, están trabajando para sancionar con la prohibición de acceso a las personas identificadas en las jornadas anteriores y advierte de que no permitirá la entrada al estadio a quienes acudan con la intención de insultar o agredir, ya sea de forma física o verbal, a otros aficionados, jugadores o al equipo arbitral.

En caso de que los episodios se repitan, el club dará aviso tanto a Policía Local como a Guardia Civil para proceder al desalojo de las personas implicadas. En el último encuentro, la trifulca se inició en el campo y los insultos se extendieron a la grada tras ser increpados por un jugador del equipo visitante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  6. 6 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  7. 7 «Le golpeé con la maza porque quería arrancarme el hígado para comérselo»
  8. 8

    Los pilares de la discordia
  9. 9 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  10. 10 Detienen a un camionero drogado por el atropello mortal de un anciano en Algemesí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Club Deportivo Enguera endurece las medidas contra la violencia en el campo

El Club Deportivo Enguera endurece las medidas contra la violencia en el campo