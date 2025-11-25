El Club Deportivo Enguera endurece las medidas contra la violencia en el campo Los incidentes registrados en los últimos encuentros en la cancha local obligan a la entidad a contemplar la prohibición de acceso de implicados o a expulsar con ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad

B. González Enguera Martes, 25 de noviembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Los incidentes registrados en los últimos encuentros disputados en el estadio municipal han llevado al Club Deportivo Enguera a reforzar las medidas de seguridad a fin de evitar que estos comportamientos se repitan y para proteger la imagen de la entidad, que ya ha tenido que hacer frente a alguna sanción económica.

Según explica el presidente, Alberto Simó, los incidentes que se han producido en los últimos encuentros del primer equipo no han pasado de ser insultos verbales y subraya que se trata de una minoría de los aficionados que acuden a animar a su equipo. «Desde el club queremos atajar este problema cuanto antes, para evitar que vaya a más».

Por eso, la directiva se ha reunido con representantes municipales para solicitarle apoyo y coordinar medidas de seguridad para garantizar la seguridad y que los encuentros en casa se disputen con la normal rivalidad pero siempre con el respeto.

Desde el club, asegura, están trabajando para sancionar con la prohibición de acceso a las personas identificadas en las jornadas anteriores y advierte de que no permitirá la entrada al estadio a quienes acudan con la intención de insultar o agredir, ya sea de forma física o verbal, a otros aficionados, jugadores o al equipo arbitral.

En caso de que los episodios se repitan, el club dará aviso tanto a Policía Local como a Guardia Civil para proceder al desalojo de las personas implicadas. En el último encuentro, la trifulca se inició en el campo y los insultos se extendieron a la grada tras ser increpados por un jugador del equipo visitante.