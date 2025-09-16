Cierre al tráfico en las calles cercanas a los colegios y talleres sobre el uso del patinete, en la Semana de la Movilidad en Alzira La ciudad presenta una programación para fomentar la movilidad sostenible

El Ayuntamiento de Alzira se suma a la Semana Europea de la Movilidad, que tiene lugar del 16 al 22 de septiembre, con una programación de actividades dirigidas a todos los públicos. El objetivo es concienciar sobre la importancia de promover una movilidad más sostenible, segura y respetuosa con el medio ambiente, fomentando la participación de la comunidad educativa y de la ciudadanía en general.

La programación se ha presentado este martes con la plantación de 20 árboles en el entorno seguro del CEIP Ausiàs March. Durante toda la semana, los centros educativos acogerán talleres de sensibilización y plantaciones. También se ha programado una ruta en bicicleta con la colaboración de Cruz Roja y la Universidad La Florida. Paralelamente, se llevarán a cabo encuestas a pie de calle y una mesa redonda sobre movilidad urbana con la participación de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Xúquer, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y recoger propuestas para mejorar la movilidad en la ciudad.

El punto álgido de la programación llegará el lunes 22 de septiembre con la celebración del Día Europeo Sin Coches. Varias calles próximas a los centros escolares cerrarán al tráfico para fomentar los desplazamientos a pie y dar visibilidad a alternativas al vehículo privado. Además, se organizarán talleres sobre el uso seguro de los patinetes eléctricos, en colaboración con la tienda Casella Mobile, y el servicio de autobús urbano será gratuito durante toda la jornada.