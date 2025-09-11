El CICU instala en Canals una ambulancia 24 horas para atender emergencias en la Costera y la Canal de Navarrés La Conselleria elige el municipio por disponer de un espacio adecuado, el retén de la Policía Local, y la cercanía a vías de comunicación de fácil acceso

B.G. Canals Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:31

La Conselleria de Sanidad refuerza la atención sanitaria de emergencias en La Costera y la Canal de Navarrés con la ubicación de una ambulancia a Canals que prestará servicio las 24 horas del día y los siete días de l a semana y que estará ubicada en el retén de la Policía Local.

La iniciativa del Centro de Información y Coordinado de Emergencias (CICU) pretende contar con una ambulancia de proximidad en caso de que se requiera por emergencias y no sea necesario movilizar una de Servicio de Ayuda Médico Urgente (SAMU), como por ejemplo, el traslado de un paciente a un centro de salud u hospital tras una llamada al 112.

La Conselleria ha elegido Canals tras haber conocido la disponibilidad de un espacio con características óptimas para el servicio 24 horas, así como la proximidad a vías de comunicación de fácil acceso.

Desde el Ayuntamiento agradecen a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent su colaboración y apoyo a la hora de hacerlo posible y aseguran que la nueva ambulancia permitirá reducir tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para todos los vecinos y todas las vecinas de ambas comarcas.