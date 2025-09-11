Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia encargará a una empresa la limpieza integral y mantenimiento del Jardín del Turia
La ambulancia que estará disponilbe las 24 horas al día en Canals. LP

El CICU instala en Canals una ambulancia 24 horas para atender emergencias en la Costera y la Canal de Navarrés

La Conselleria elige el municipio por disponer de un espacio adecuado, el retén de la Policía Local, y la cercanía a vías de comunicación de fácil acceso

B.G.

Canals

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:31

La Conselleria de Sanidad refuerza la atención sanitaria de emergencias en La Costera y la Canal de Navarrés con la ubicación de una ambulancia a Canals que prestará servicio las 24 horas del día y los siete días de l a semana y que estará ubicada en el retén de la Policía Local.

La iniciativa del Centro de Información y Coordinado de Emergencias (CICU) pretende contar con una ambulancia de proximidad en caso de que se requiera por emergencias y no sea necesario movilizar una de Servicio de Ayuda Médico Urgente (SAMU), como por ejemplo, el traslado de un paciente a un centro de salud u hospital tras una llamada al 112.

La Conselleria ha elegido Canals tras haber conocido la disponibilidad de un espacio con características óptimas para el servicio 24 horas, así como la proximidad a vías de comunicación de fácil acceso.

Desde el Ayuntamiento agradecen a la Conselleria de Sanidad y al Departamento de Salud Xàtiva–Ontinyent su colaboración y apoyo a la hora de hacerlo posible y aseguran que la nueva ambulancia permitirá reducir tiempo de espera, incrementar la eficacia de la respuesta y asegurar una cobertura sanitaria más próxima y accesible para todos los vecinos y todas las vecinas de ambas comarcas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  2. 2 La dirección del viento, principal aliada para controlar el incendio de Buñol
  3. 3 Ana Obregón confirma emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia: «Estoy feliz. Uno más para Anita»
  4. 4 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  5. 5 Inés Nieto, licenciada en farmacia: «Estos son los productos de Mercadona que recomiendo como farmacéutica»
  6. 6

    La jueza de la dana pide a la conselleria un informe de la residencia de Paiporta
  7. 7 Aemet anuncia otra jornada de calor antes de un giro del tiempo para el fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Alcaraz cumple su promesa y sorprende con su extravagante nuevo look
  9. 9 El incendio de Buñol, estabilizado y los desalojados ya pueden volver a sus viviendas
  10. 10 Los 100 hoteles de los viajes del Imserso para ir este año a la playa: el 75%, de 4 estrellas; uno de cada 6, en Benidorm

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El CICU instala en Canals una ambulancia 24 horas para atender emergencias en la Costera y la Canal de Navarrés

El CICU instala en Canals una ambulancia 24 horas para atender emergencias en la Costera y la Canal de Navarrés