Actuación en el cauce del río Júcar. LP

La CHJ retirará 3.000 metros cúbicos de sedimentos de la estación de aforos del Bajo Júcar

Los trabajos buscan recuperar la morfología del río para que la toma de datos sea más exacta

A. Talavera

Alzira

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

La crecida que sufrió también el Júcar el día de la dana provocó, además de daños en los cauces y caminos cercanos, desperfectos en la estación de aforos de Huerto Mulet en Algemesí.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, contrató obras de emergencia para reparar los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) como el ubicado en el Bajo Júcar.

La maquinaria pesada trabaja ahora en este punto donde se estima que se retirarán unos 3.000 metros cúbicos de sedimentos que fueron arrastrados por el agua. Y es que la actuación principal se centra en el dragado del cauce del río Júcar a su paso por la estación de aforos que quedó aterrado tras la avenida, que registró caudales de hasta 1.500 m³/s.

Los trabajos tienen el objetivo de recuperar la geomorfología original del cauce para la toma de datos y registros de caudal en mejores condiciones. La CHJ también se contempla la implementación y actualización de la instrumentación de medida que se llevó la avenida

