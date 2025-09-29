Cerca de 4.000 personas visitan los edificios patrimoniales de Xátiva durante el fin de semana Las visitas organizadas por el Festival Open House Valencia se enmarcaron dentro de los actos del Día Internacional del Turismo

R. X. Xàtiva Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:22

El festival de arquitectura Open House Valencia que se ha celebrado por primera vez el en Xàtiva, coincidiendo con el Día Internacional del Turismo, ha superado las expectativas previstas, con un gran éxito de participación. La organización ha contabilizado cerca de 4.000 visitas durante las jornadas de sábado y domingo a los diferentes edificios públicos y privados de la ciudad y a las tres rutas temáticas que recorrían trazados históricos setabenses.

En opinión de Sara Portela, directora del festival, la gran acogida de la primera edición «ha superado todas las previsiones. Sin duda, la ciudad de los Borja tiene una gran conciencia colectiva sobre la importancia de su patrimonio y muchas ganas de seguir descubriéndola y darla a conocer».

Entre los edificios más visitados están la Casa Santandreu, con 700 visitas, la Casa natalicia de Alexandre VI, 612 visitas, y el Celler del Palau del Baró del Sacre-Lliri, 634 visitas. Para el coordinador de las actividades en el municipio, el arquitecto e historiador Pablo Camarasa, la ciudad «destaca por su concentración de patrimonio y, si bien existen edificios y espacios abiertos de forma permanente, en esta ocasión los ciudadanos y visitantes han tenido la oportunidad de conocer edificios que normalmente están cerrados, lo que esperamos que tenga un impacto positivo en relación a la conservación del patrimonio y de la puesta en valor del esfuerzo que particulares hacen por mantener tesoros que hacen una ciudad mejor».

Ampliar Ciudadanos esperando para visitar la casa vitalicia de Alexandre VI. LP

El domingo por la mañana se celebró un debate sobre el futuro del Convento de Sant Domènec ante la polémica suscitada por su inclusión en la lista roja de conjuntos patrimoniales con riesgo de desaparecer.

La celebración del OHV25 en la capital de la Costera coincidió con el Día del Turismo, un hecho que destaca Raquel Caballero, la regidora de Turismo, por su impacto en la economía local. Según Caballero, el festival «ha puesto en valor nuestro patrimonio y ha servido para impulsar el sector del turismo en nuestra ciudad, con una importante repercusión económica. Quiero dar las gracias a Open House Valencia y esperamos repetir el año que viene»

Xàtiva ha participado por primera vez como Municipio Invitado de Open House Valencia, una iniciativa que pretende dar a conocer el patrimonio arquitectónico de otras poblaciones más allá de la ciudad de Valencia.