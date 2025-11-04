El Centro de Interpretación de la Plaza de Toros de Bocairent estará listo antes de que finalice el año La actuación también contempla la rehabilitación del horno moruno que conecta con el uso que el inmueble que albergará el Centro ha tenido durante décadas

Las obras del Centro de Interpretación de la Plaza de Toros de Bocairent, marchan a buen ritmo y el Ayuntamiento estima que antes de que finalice el año estará finalizado. Un Centro de Interpretación que pretende ser «punto de recepción de visitantes y también de información, para, a través de una exposición, explicar los más de 180 años de su historia», explica la concejal de Turismo, Mª Luz Pascual.

Y es que la Plaza de Toros de Bocairent es uno de los recursos turísticos más importante del municipio, con más de un millar de visitas anuales. De hecho, en lo que va de año, ya se ha superado la cifra de 2024. Es la más antigua de la Comunitat Valenciana (su construcción data de 1843-1844), unido a su peculiar arquitectura, está excavada en la roca, la dota de una gran singularidad y atractivo.

Esta singularidad, junto con la trayectoria histórica como espacio taurino y recinto polivalente, es lo que pretende poner de relieve el nuevo centro de interpretación de la plaza de toros que se situará en un edificio municipal adyacente que se comunicará directamente con el resto de las instalaciones.

La concejal de Turismo indica que este es un proyecto que ha sido impulsado tanto por el Ayuntamiento como por las dos entidades taurinas locales (la Peña Taurina Esplá y la Associació Cultural Taurina de Bocairent), que colaboran en el mantenimiento de las instalaciones. «Conjuntamente trasladamos el proyecto a la Generalitat que lo hizo suyo con la concesión de una subvención al Ayuntamiento para ejecutar las obras», señala Pascual.

La actuación se inició en el mes de septiembre y en estos momentos se trabaja en la renovación de la cubierta del edificio y está prevista una actuación integral en el interior del mismo. Así, por ejemplo, se rehabilitará el horno moruno que conecta con el uso que el inmueble ha tenido durante décadas. Igualmente, está proyectada una segunda fase para habilitar en la planta -1 como zona que dote a la plaza de toros de unos baños accesibles.