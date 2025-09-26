Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Feria de empleo en Turís. LP

Más de un centenar de personas acuden a la feria del empleo de Turís

E-Talent Jove sirviró para favorecer relaciones laborales con las empresas

A. T.

Alzira

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:22

Turís acogió por primera vez la feria de empleo e-Talent Jove, congregando a una veintena de empresas y cerca de 150 personas que establecieron contacto favoreciendo las relaciones y oportunidades laborales.

Esta cita, organizada por el Consorci de La Ribera con la colaboración del Ayuntamiento de Turís, cumplió las expectativas constituyendo una propuesta cercana para todos los agentes gracias a las entrevistas de trabajo y los diversos talleres que se desarrollaron a lo largo de la jornada.

El concejal de Comercio, Ismael Corell, y el alcalde de Turís, Francisco Ricau, dieron la bienvenida oficial a este encuentro. Ricau agradeció la participación de todos en esta feria, con lo que también «se hace valer nuestro municipio como lugar donde poder tener la oportunidad de formarse, aprender y relacionarse laboralmente con el fin de fomentar el empleo. Con esta cita, también acercamos y facilitamos a la ciudadanía el acceso a estos recursos y estos contactos».

«Deseamos que sea fructífera, que todos encuentren lo que buscan, y que esto constituya una iniciativa de muchas más para seguir trabajando en la misma línea», concluyó el alcalde.

