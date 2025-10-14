Más de un centenar de expositores salen a la calle en la feria comercial de Alzira Esta cita que se celebra del 17 al 19 de octubre sigue creciendo con una gran oferta de negocios, hostelería y automoción

A. Talavera Alzira Martes, 14 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Alzira volverá a convertirse en un gran escaparate comercial y de ocio con la celebración de la XV edición de la Fira Alzira Oberta, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de octubre. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Alzira a través de la Concejalía de Comercio e IDEA (Iniciativa para el Desarrollo Económico de Alzira), contará este año con 105 expositores, la cifra más alta de su trayectoria, superando ampliamente los 89 de la edición anterior.

La feria volverá de nuevo a las principales avenidas de la ciudad: Sants Patrons, Hispanidad, Joan Calot y la plaza de la Generalitat, que se transformarán durante tres días en un espacio abierto a la participación ciudadana, con actividades comerciales, gastronómicas, culturales y lúdicas para todos los públicos.

En esta edición participarán 55 expositores de comercio, 31 en la Fira de la Tapa y 19 del sector de la automoción, confirmando el crecimiento sostenido de un certamen que se ha consolidado como una de las citas más importantes de la comarca de la Ribera.

Bajo el lema 'Fes compra, fes festa, viu la fira', el público podrá disfrutar de talleres y showcookings en directo, animación infantil diaria, actuaciones musicales y sesiones de DJ, radio en directo con Alzira Ràdio (107.9 FM), y la XVIII Concentración de vehículos clásicos del Retromóvil Club La Ribera, así como la concentración de motos clásicas organizada por la Comparsa Tuaregs.

La concejal de Comercio, Gemma Alós, ha destacado que «el éxito que año tras año consigue la Fira Alzira Oberta, tanto por su capacidad de crecer en número de expositores como por la afluencia de visitantes que recibe, es una muestra clara del dinamismo de nuestro comercio y de la apuesta del Ayuntamiento por darle visibilidad y apoyo«.

Alós ha remarcado también que «la feria no es sólo un escaparate comercial, sino un punto de encuentro entre empresas, entidades y ciudadanía, donde se conjuga el consumo responsable con la fiesta, la gastronomía y la convivencia».

Por su parte, Carmen Herrero, directora de IDEA, ha subrayado «la importancia de este evento como motor para el tejido comercial y empresarial de Alzira». Según ha explicado, «la Fira Alzira Oberta es una herramienta fundamental para potenciar la visibilidad del comercio local, fomentar el consumo de proximidad y crear sinergias entre los sectores del comercio, la restauración y los servicios«.

Temas

Comercio

Alzira