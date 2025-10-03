Catadau reunirá a los mejores flautistas de España

A. T. Alzira Viernes, 3 de octubre 2025, 15:51 Comenta Compartir

Catadau sigue apostando por la música con la segunda edición del Concurso de Flauta Travesera, Juan Vicente Querol Sabater. Vila de Catadau. Un certamen que organiza la Concejalía de Cultura con la colaboración de la Unión Musical de Catadau, así como de patrocinadores como Fundación Sanganxa, Caixa Popular y el Instituto Valenciano de Cultura.

La fase final tendrá lugar el próximo 1 de febrero de 2026. Se trata de un concurso con proyección nacional y en memoria del reconocido flautista de la localidad que inició su trayectoria musical en Catadau. Con este certamen musical se busca apoyar a los jóvenes intérpretes de flauta en sus estudios o al inicio de su carrera profesional, así como reconocer y rememorar la figura de Juan Vicente Querol Sabater.

«Lleva este nombre no por casualidad, porque no es casualidad que el nombre de Juanvi, como todos lo conocíamos, vaya acompañado de Vila de Catadau porque los dos eran uno. Con esta segunda edición reafirmamos la proyección nacional que tiene este concurso», ha señalado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Catadau, Oreto Miquel Miguel.

La inscripción para participar en la primera edición de este certamen tendrá un precio de 25 euros y estará abierta hasta el 28 de noviembre. El concurso constará de dos fases, una primera fase eliminatoria en la que los participantes de cada categoría enviarán sus vídeos interpretando una de las obras indicadas en las bases, para cada una de las categorías, y una fase final que será presencial y que se celebrará el domingo 1 de febrero de 2026 en la Casa de la Cultura de Catadau.

Durante el fin de semana del 30 de enero al 1 de febrero de 2026, se celebrarán diversos actos alrededor de la figura de Juan Vicente Querol Sabater y sobre el mundo de la flauta y la música en la localidad.

La segunda edición de este certamen, que estará dirigido a jóvenes intérpretes de conservatorios profesionales de música, constará de tres categorías y de diversos premios económicos, con una cuantía que supondrá alrededor de 4.000 euros, así como estará dotado con material musical. De esta forma, la Categoría C que estará dirigida a intérpretes matriculados en 1o, 2o, 3o y 4o de Enseñanza Profesional estará dotada con un accésit de 100 euros y un primer premio de 750 euros.

Por lo que respecta a la Categoría B, dirigida a intérpretes matriculados en 5o y 6o de Enseñanza Profesional y a matriculados en 1o de Enseñanza Superior, estará dotada con un accésit de 200 euros y un primer premio de 1.000 euros. En cuanto a la Categoría A dirigida a intérpretes matriculados en 2o, 3o y 4o de Enseñanza Superior o Máster, con un límite de edad de 26 años, estará dotada de un accésit de 300 euros y un primer premio de 1.500 euros.

Las personas premiadas de las tres categorías recibirán material musical por parte de los patrocinadores. Además, en esta segunda edición al igual que la primera la persona que sea ganadora en la Categoría A disfrutará del Premio Especial que otorga la Unión Musical de Catadau.

Un premio, que según ha explicado la Presidenta de la Unión Musical de la localidad, Lourdes Martínez Martínez, consistirá en «brindarle la oportunidad a la persona ganadora, para que toque como flautista solista en uno de los conciertos que ofrecemos al pueblo. Después del exitoso concurso del año pasado, que conto con 80 participantes, era necesario continuar con una segunfa edición. Desde la Unión Musical de Catadau continuaremos colaborando con el Ayuntamiento en todo lo que requiera esta segunda edición».

Por su parte, el gerente de la tienda de instrumentos de viento Sanganxa y uno de los patrocinadores del concurso, Luis Miguel Mateu, ha comentado que «nosotros, como el año pasado, nos vamos a encargar de darle difusión a este certamen. Además, la marca Yamaha donará un flautín y también vamos a colaborar donando estuches para los instrumentos de diversos fabricantes reconocidos, entre los que se encuentran fabricantes valencianos».

El alcalde de Catadau, José Escuder Bisbal, ha finalizado la presentación de este acto dando las gracias a todos los presentes por «tener el valor e continuar con este concurso y hacer una segunda edición. Quiero dar las gracias a la Unión Musical de Catadau, al tío Juan, Fundación Sanganxa y a Caixa Popular».