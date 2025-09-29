Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Barranco pendiente de reparación en Catadau. LP
RADIOGRAFÍA DE LOS MUNICIPIOS DANA UN AÑO DESPUÉS

Catadau, preparar colectores y barrancos para nuevos temporales

La localidad reparó de emergencia muros en centros educativos y algunos caminos rurales y se prepara para obras de mayor envergadura

A. Talavera

Catadau

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:57

Las calles de Catadau también se llenaron de agua aquel 29 de octubre. Los desperfectos causados por esta histórica riada se repartieron tanto en el casco urbano, con daños menores que han sido prácticamente solventados en estos once meses, como, principalmente, en el término municipal.

Es en la zona rural y en el subsuelo donde queda más trabajo pendiente para recuperar la normalidad. Algunos trabajos que se incluirán dentro de los fondos estatales servirán para reparar tramos de colector o cambiar las conexiones de la red de agua y así evitar que ésta colapse cuando hay episodios de lluvias. El municipio ha puesto empeño en conseguir que estas obras sirvan para prevenir nuevos episodios.

2

Millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial

El encauzamiento del barranco Ample y la construcción de un puente en este cauce es otra de las actuaciones que se llevarán a cabo en Catadau así como la adecuación de la zona del Regaixo que sufrió el movimiento de tierras por el agua.

DESPUÉS

Imagen después - Catadau, preparar colectores y barrancos para nuevos temporales

ANTES

Imagen antes - Catadau, preparar colectores y barrancos para nuevos temporales

Por su parte, el Ayuntamiento junto a Tragsa ha realizado diferentes actuaciones de emergencia en caminos rurales así como en los muros que se desprendieron en el colegio y en la escoleta.

