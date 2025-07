Los cargos de Moros y Cristianos de Albaida no desfilarán en las fiestas por culpa de unas obras y las Embaixadas están en el aire La Junta Central toma esta decisión al no tener la seguridad de que la intervención que se está realizado en la calle por donde transcurre la Entrada esté finalizada para octubre

Las obras municipales suelen conllevar trastornos y malestar para el vecindario pero especialmente cuando son el escenario de eventos que conlleva la modificación de la programación prevista. En Albaida la situación ha ido a más y la segunda fase de las obras de la conocida como calle Nueva, por donde habitualmente discurre el desfile de las fiestas, ha llevado a la Junta Central de Moros y Cristianos a decidir que los cargos no desfilarán este año en la Entrada.

La decisión se adopta tras la reunión mantenida entre la dirección de la Junta Central, el Ayuntamiento y la empresa constructora. No se asegura que las obras estén concluidas para las fiestas que se celebran en octubre y la constructora no se quiere hacer responsable de, en caso de que se pudiera transitar por la vía aún sin estar acabada, hubiera algún incidente.

La alternativa es realizar el desfile por la calle paralela, la calle Mayor, pero por la misma no caben las carrozas y caballos y ante esta situación, en la reunión mantenida este martes entre la dirección de la JCMYC y los presidentes de las filaes se decidió que se celebrará la Entrada y se hará por la calle Mayor, pero que los cargos no desfilarían y pasarían al próximo año.

El presidente de la Junta Central, Vicent Bellver, mostraba su satisfacción por cómo los festeros se han tomado la decisión. «Me llamó la atención que los presidentes han comprendido la situación porque está en juego mucho dinero», explica y es que, los cargos no quieren arriesgarse a hacer un desembolso económico muy importante si después no pueden desfilar porque no está finalizada la actuación.

«Entiendo a los cargos, porque nadie más sabe lo que supone desfilar por esa calle y llegar hasta la plaza del Palau con el disparo del castillo de fuegos», subraya el representante de los festeros, que quiere huír de cualquier polémica por todo el cambio que estas obras van a suponer para la fiesta más importante de Albaida.

No obstante, algunos de los participantes en la reunión de este martes, según ha podido saber LAS PROVINCIAS mostraron su descontento porque la decisión ya había sido tomada entre la JCMYC y los cargos, sin consultar previamente a las filaes y que, por tanto, la reunión fue más informativa que de toma de decisiones.

Decisión sobre las Embaixadas

Eso sí, donde sí podrán decidir las filaes es sobre qué hacer con las Embaixadas, siempre unidas a las capitanías, si se celebran o no, por lo que su celebración está aún en el aire. Una decisión que se decidirá en la reunión prevista para la próxima semana. En caso de decidirse la suspensión, Vicent Bellver pedirá que desde las filaes se propongan actos alternativos para suplirlos.

Sin duda algo inédito en las fiestas y todo debido al retraso de las obras en la carrera oficial de la fiesta morocristiana. Unas obras que ya deberían haber estado terminadas pero que en su primera fase, relacionada con el cambio de la red de saneamiento, ha tenido complicaciones lo que ha demorado tres meses más la actuación y ahora se ha iniciado la segunda fase, que es la de la superficie y asfaltado de la vía.

Por su parte, el alcalde, Juan Carlos Roses, insisten en que no pueden garantizar que la obra esté finalizada para entonces y achacan los retrasos a que el proyecto, que «hemos heredado del anterior gobierno», estaba mal hecho desde el primer momento y que han tenido que ir subsanando los problemas que han ido surgiendo.

Desde Compromís, entonces en el gobierno, niegan que el problema esté en el proyecto, que se redactó en 2017 siguiendo la normativa técnica dle momento y que tuvo que ser modificado en 2022 para la actualización de precios. «Si hubieran tenido que modificar el proyecto hubiera tenido que pasar por la oficina técnica», explican y apuntan a las circunstancias de la calle que se desconocían, como que la red no discurría por el centro. Eso ha hecho que una actuación prevista para tres meses se haya demorado hasta los seis.