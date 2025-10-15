El caqui recupera su producción de más de 100 millones de kilos tras la dana y se abre a nuevos mercados El temporal Alice ha provocado un retraso en la recolección pero ha sido beneficiosa en gran parte de los cultivos

A. Talavera L'Alcúdia Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:39

El caqui, que se produce prácticamente en su totalidad en la comarca de la Ribera, fue uno de los cultivos más afectados por la dana del pasado año ya que miles de parcelas se inundaron en el momento de la recolección. Un duro golpe para este sector que ya llevaba varios años sufriendo tanto las inclemencias del tiempo, granizos y otros temporales, como la afectación de la plaga del cotonet.

Sin embargo, este año la Denomincación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer ha podido recuperarse y volver a cifras óptimas de producción para seguir con su crecimiento. Se espera recolectar más de 100 millones de kilos de esta fruta que ha conseguido ser uno de los valores más fuertes en las últimas décadas.

«Contamos con una buena temporada para poder hacer una gran promoción y llegar a más países. Tenemos preparadas tres campañas, una en Brasil y Canadá, otra en Francia y en España», comenta el presidente del Consejo Regulador, Cirili Arlandis. En años anteriores debido a la baja producción se tuvieron que limitar las exportaciones solo a Europa pero este año se podrá aumentar el mercado de ultramar.

Pese a estos buenos datos, la campaña ha empezado de nuevo con un revés llamdo Alice. Y es que la dana ha provocado un retraso con respecto con el año pasado en la recolección que estaba prevista para la semana pasada. Ha sido este miércoles cuando los trabajadores han podido salir al campo y empezar a recoger los caquis. De esta forma, la recolección para estas fechas se encuentra en un 50% menos de lo habitual pero aseguran desde la DOP que se podrá recuperar.

La dana Alice, pese a las alertas, ha sido beneficiosa para este cultivo y gran parte de los que se producen en la zona a excepción de las mandarinas ya que los árboles han agradecido el agua, según apunta Arlandis.

La Denominación de Origen Kaki Ribera del Xúquer cuenta con 32.000 explotaciones en la Ribera, 6.500 productores y da empleo a más de 5.000 personas, «más empleados que tiene actualmente la Ford», destaca el presidente de la DO sobre el impacto económico que tiene esta fruta en esta comarca eminentemente agraria.

Gran parte de las explotaciones se vieron afectadas el pasado año por la dana generando una gran desolación al perder el trabajo de todo el año. Por ello, los agricultores tuvieron que agilizar las actuaciones de recuperación para poder llegar a tiempo para la siguiente campaña. «Teníamos que recuperar la producción tanto si comenzaba los trabajos Tragsa como si no porque nos arriesgábamos a perder el cultivo del próximo año», destaca Arlandis.

«Los agricultores que padecieron tanto hace un año se han vuelto a poner de pie y los árboles vuelven a estar repletos de esta fantástica fruta», subraya también el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, que ha asistido al acto de presentación de la campaña promocional de Persimon. El conseller recordaba que en l'Alcúdia se han reparado once caminos rurales y 98 en toda la Ribera para facilitar el trabajo de los agricultores y que se han llevado a cabo estas actuaciones «con 21 millones a cargo de créditos».