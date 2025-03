Caos y hasta tres horas de espera en el transporte alternativo tras el corte por obras del tren Alcoy-Xàtiva

B. González Xàtiva Martes, 25 de marzo 2025, 01:43 Comenta Compartir

Los usuarios del tren Xàtiva-Alcoi y viceversa pensaban que la situación no podía ir a peor, pero el primer día de transporte alternativo por el corte de la línea por el inicio de las obras de renovación ha terminado con sus esperanzas. El balance del primer día: retrasos de hasta tres horas debido a que los conductores se perdían al desconocer la ruta o porque tenían que hacer el descanso obligatorio de 45 minutos que establece la ley de movilidad.

La indignación entre los usuarios que esperaban o que llegaban a la estación de Xàtiva (donde está la parada)era palpable: «Es mucho peor que el tren», aseguran los que han querido dar su opinión de este primer día, que también califican de caos y desesperación.

Maru tenía que haber salido a las 6 de la mañana de Alcoi, pero el autobús no salió hasta las 7 de la mañana. «Luego entramos a todos los pueblos y los que íbamos en el autobús comenzamos a estresarnos. Ya en Ontinyent nos esperaba un bus más grande que nos trajo hasta Xàtiva», explica esta mujer, quien asegura que han puesto una reclamación «porque el servicio ha sido de locos». A las 13.20, Maru tenía que coger el de vuelta a Alcoi. «Esperemos que no tarde tanto, porque yo a las 15 horas entro a trabajar».

Otras dos usuarias esperaban ese bus de las 13.20 horas de vuelta hacia la capital alcoyana. Ellas se quedaban en Benigànim, a tan sólo dos paradas de Xàtiva. Ambas eran habituales del tren y la experiencia de este lunes con el autobús tampoco ha sido positiva en la ida. «La experiencia ha sido alta. El autobús tenía que haber salido de Benigànim a las 7 de la mañana y llegó a las 10:35 horas, do dos horas largas de retraso», explica Maria, quien recuerda que el tren salía a las 7.10 horas y a las 7.35 estaba en Xàtiva.

«Éramos mucha gente esperando, pero al final la gente se ha cansado de esperar y han pedido taxis o se han tenido que venir con familiares», subraya Maria, que además, dice que se ha negado a pagar el billete, «tras dos horas de retraso… si me hubieran obligado a pagarlo, lo hubiera reclamado». «Es un desastre, además el conductor es extranjero y no conoce la ruta. Deberían haber puesto a alguien con experiencia que le fuera indicando», apunta.

Diana es de las pocas usuarias con las que ha hablado LAS PROVINCIAS, que tuvo suerte porque no tuvo que esperar, cogió el bus de las 10.39 horas en Benigànim, pero aún así dice preferir el tren. Venía lleno de gente, según explica. «Ahora me tengo que hacer con los horarios porque yo me solía volver en el bus de la Generalitat que hay a las 11, pero ahora tengo que ver cuál me cuadra mejor». señala.

A las 13 horas ha llegado el que salió de Alcoi a las 9.30 horas que hace paradas en todos los pueblos. Este periódico ha podido ser testigo de su llegada, tres horas y media más tarde. Del microbus solo ha salido un pasajero, Ratali, y salía bastante cabreado. «Salí de Albaida a las 10. El conductor se ha perdido por el camino, no sabía donde andaba, le tocaba además la pausa de 45 minutos por el tacógrafo y he tenido que esperar fuera del autobús hasta que llegó otro. Otra viajera que venía, al final se ha cansado y ha llamado a su hijo para que vaya a por ella», señala. Lo peor de todo es que venía a Xàtia porque tenía una entrevista de trabajo a las 12. Ya no llegaba, pero iba a intentar a ver si se la podía hacer puesto que no ha sido culpa suya. El problema, además, es que se ve obligado a coger el autobús para volver a Albaida.

En la estación, el responsable asegura que estos inconvenientes suelen ser normales cuando comienza un nuevo servicio y hasta que los conductores se hacen con el recorrido, unos dos o tres días. Indican que incluso a primera hora se ha puesto un doble servicio por si hacía falta, pero que el número de viajeros ha sido más o menos igual que los que cogían el tren habitualmente y finalmente no ha hecho falta.

Ampliar Un viajero llega a la estación de Xàtiva tres horas y media después de salir de Albaida. B.G.

Eso es lo que esperan los usuarios, que este caos y estos retrasos sólo sea los primeros días porque la previsión es de 18 meses de obras, siempre que no surja algún imprevisto en las obras. Cabe recordar que desde plataformas como Salvem el Tren Alcoi-Xàtiva, ya manifestaron su descontento de que se cerrara la circulación todo el tiempo de la obra. Temen que todos estos inconvenientes pueda contribuir a la pérdida de usuarios ya de por sí castigados y descontentos con el servicio que venía prestando el tren.

Mientras, el automotor diésel que circulaba por esta vía está aparcado en la estación de Xàtiva y ya se han podido ver a técnicos y operarios haciendo mediciones en un tramo de la vía del casco urbano de la capital de la Costera.