La cantautoras Eva Soriano y Yolanda Postigo ganan en el VIII Certamen Mil Descobreix 2025 de Xàtiva En la XVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera 2025 el ganador ha sido el argentino Ivo Jurozdicki

La joven de 14 años Eva Soriano por la pieza 'El nen valen' ha conseguido el premio 'Al Vent' a la mejor canción en catalán y Yolanda Postigo por 'Las cuatro estaciones» se ha hecho con el premio 'Veles e vents' a la mejor canción en otras lenguas, ambos dotados con 1.000 euros, en el VIII Certamen de Jóvenes Cantautores y Cantautoras Ciudad de Xàtiva «Mil Descobreix 2025», una cita ya consolidada que impulsa el talento joven y la creación musical de autor.

Por su parte, el premio a la mejor música, dotado con 200 euros, ha sido para Ana Falcón con 'Algún trocito de mí', que también se ha hecho con el premio a la mejor letra, también dotado con 200 euros, con la misma canción. Además, el público asistente ha otrogado por votación el premio especial del público, dotado con 300 euros, a Jordi Segrelles por la canción 'Libèl·lules'.

El jurado, formado por Àngels Vidal (cantante), Maria Josep Juan (escritora), Sonia Soro (música y musicóloga), Victòria Ferrando (directora de la escuela de música La Nova de Xàtiva) y Xavier Aliaga (periodista, crítico literario y musical, y escritor), bajo la presidencia de Alfred Boluda Perucho, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, escuchó las 14 canciones candidatas y seleccionó cinco finalistas que actuaron en directo ante el público el pasado sábado en el Centro Cultural Xàtiva.

Ampliar El artista Ivo Jurozdicki, ganador de la Bienal de Grabajo de Xàtiva. LP

Por otra parte, el argentino Ivo Jurozdicki ha sido el ganador de la XVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera 2025 con la obra titulada 'Errante', realizada con técnica de grabado en relieve. El premio, dotado con 5.000 euros, está financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Xàtiva y el Rotary Club Xàtiva.

Ivo Jurozdicki nació en 1991 en Argentina. Se formó en las Escuelas Técnicas Raggio y en la ESEA Manuel Belgrano, donde obtuvo los títulos de Técnico en Comunicaciones Publicitarias (2010), Profesor Nacional de Artes Visuales (2018) y Profesor Superior en Artes Visuales (2022). Combina una sólida trayectoria docente con una intensa actividad artística centrada en el grabado.

Desde 2023 se desempeña como profesor de grabado en la Escuela Superior de Bellas Artes «Manuel Belgrano», y su obra ha sido reconocida en numerosos salones y exposiciones, entre los que destacan el Primer Premio en el 29° Salón Primavera de San Fernando (2024), el Segundo Premio Adquisición en el XXII Salón Nacional de Entre Ríos (2021) y el Segundo Premio Adquisición en el 10° Salón de Artes Visuales de La Pampa (2021). Su producción se caracteriza por una constante investigación en torno al lenguaje gráfico y sus posibilidades expresivas contemporáneas.

El jurado ha decidido otorgar también tres Menciones de Honor «por su calidad» a la obra

'Vestigio I' de la artista madrileña Carmen Isasi; a 'Menhirs IV', del artista polaco Pawel Delekta; a 'Nella città ideal', del artista italiano Toni Pecoraro.

El acto de inauguración de la XXVIII Bienal Internacional de Grabado Josep de Ribera de Xàtiva 2025 se celebrará el jueves 30 de octubre a las 20:30 horas en la Casa de Cultura. Las obras permanecerán expuestas hasta el 13 de diciembre en la Sala de las Columnas.