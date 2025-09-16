Canals arranca la Feria de Septiembre con la actuación de Toreros Muertos La muestra de paellas, el baile de disfraces o la feria de artesanía centrarán los actos del fin de semana que continuarán el próximo con los Moros y Cristianos

R. X. Canals Martes, 16 de septiembre 2025, 11:24

Canals se viste de fiesta para vivir su tradicional Fira de Septiembre que se inaugura este jueves a las 20.30 horas con la pirotecnia Tamarit y los grupos Canyamars y Xirimiters y que tendrá como actuación estelar a la una de la madrugada la del grupo capitaneado por Pablo Carbonell: Toreros Muertos. Además, la Zona joven contará con sesiones temáticas de música como remember, techno, comercial (RollazX On Tour), sesión en valenciano, pop-rock español y electrolatino.

Los más pequeños y pequeñas disfrutarán de la Fira dels Xiquets con representaciones infantiles de varias compañías teatrales en las diferentes plazas de la localidad. Este feria empezará el viernes 19, a las 12 horas con el espectáculo Artilusio de Markeliñe Mimo Taldea y acabará el viernes 26, a las 18.30 horas, con el teatro de calle Clown Talent de la compañía Margaritto y Cía.

La Zona Joven 'Quatre Camins' será la encargada de hacer vibrar a los vecinos y vecinas con la música más actual. Artistas como Anthony Godfather, Rubén Nieto, Batanero, Mónica X, Vilu Gontero, Juanjo García, José Coll, el Cejas o Dasoul deleitarán al público con cada una de las sesiones.

Los tTributos musicales

La plaza Pont del Riu será la protagonista de albergar los espectáculos dedicados a las grandes voces del panorama español con The Legends (jueves 18 a las 23h), tributo a Mocedades con '¿Dónde estás corazón?' (viernes 19 a las 23h) y con el espectáculo 'Mi Tierra' (sábado 27 a las 23:30h) que versionarán las canciones de artistas como Nino Bravo o Camilo Sesto entre otros.

Además, tendrán lugar los eventos tradicionales que caracterizan la Feria de Septiembre como son la muestra de paellas, el baile de disfraces, la feria de artesanía, el concurso de pintura al aire libre, la carrera Colours Run, el espectáculo ecuestre, la muestra de danzas y las procesiones en honor al Santísimo Cristo de la Salud.

La Fira continuará el fin de semana del 26 al 28 de septiembre con la fiesta de Moros y Cristianos, destacando el desfile que tendrá lugar el sábado 27, a las 19:30h, en la Avenida Jaume I.