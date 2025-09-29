Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los restos de la canaleta y del voladizo que se han desprendido por las intensas lluvias. LP

Una canaleta desprendida por la lluvia en Almussafes causa daños en un vehículo

El incidente se ha producido en la calle Santa Cruz y la Policía Local ha señalizado la zona para garantizar la seguridad

R. D.

Almussafes

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:14

Las intensas lluvias registradas este lunes en Almussafes han provocado el desprendimiento de la canaleta de un edificio. Al caer, ha provocado daños en un vehículo que estaba estacionado junto al inmueble afectado.

El incidente ha tenido lugar esta tarde, a la altura del número 18 de la calle Santa Cruz. La canaleta y parte del voladizo se han caído y han impactado contra el vehículo, causándole daños.

La Policía Local de Almussafes se ha encargado de señalizar la zona y acotarla para así garantizar la seguridad. Además, la incidencia ha sido trasladada a los Servicios Técnicos municipales, que procederán a inspeccionar el inmueble y realizarán una valoración.

