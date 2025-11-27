La Canal Verde suma el apoyo del Ayuntamiento de Chella contra la subestación y la fotovoltaica Bolbaite 2 El colectivo, que se ha reunido con representantes del gobierno local, ha instado al Consistorio a personarse como parte interesada

B. G. Chella Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:56

La asociación comarcal La Canal Verde ha recibido el apoyo del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Chella a su lucha contra la implantación de la planta fotovoltaica Bolbaite2 y la subestación prevista en este término municipal. En la reunión mantenida este miércoles con el alcalde y su equipo de gobierno, mostraron su total rechazo al proyecto y, en concreto, a la parte que afecta al municipio, la construcción de la subestación eléctrica en Chella.

Desde la asociación de la Canal Verde transmitieron su preocupación ante este macroproyecto renovable, que, como vienen defendiendo, «representa una amenaza directa tanto para el paisaje y biodiversidad de nuestra comarca, como para los recursos y modos de vida de nuestros vecinos y vecinas».

Según la asociación, el gobierno local no sólo les transmitió su rechazo, sino que incluso les propuso que solicitaran una reunión con el conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente y en caso de que se la concedieran, el alcalde les acompañaría para mostrar su rechazo a la puesta en marcha del proyecto.

«Esperamos que las intenciones manifestadas en la reunión por el equipo de gobierno de Chella se materialicen en hechos concretos y podamos así sumar esfuerzos para conseguir que la Canal de Navarrés no se convierta en un polígono industrial sometido a los intereses de grandes multinacionales», indican desde la Canal Verde.

El colectivo, además, instó al Consistorio a que se persone en el procedimiento como parte interesada, así como a que presente alegaciones en esta nueva fase de información pública.

Cabe recordar que, el alcalde, José Enrique Talón, desde el momento en que se reactivó el proyecto manifestó su rechazo, especialmente a la ubicación de la subestación eléctrica en el término de Chella, como manifestó a LAS PROVINCIAS.