Cambios en el gobierno local de Xàtiva: Xelo Angulo deja Bienestar Social, Régimen Interno y Sanidad

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerà, ha anunciado la reestructuración del equipo de gobierno en algunas de las delegaciones. En concreto, la remodelación afecta principalmente a las áreas que hasta ahora asumía la concejala Xelo Angulo, que deja Bienestar Social, una delegación de la que ha estado al frente desde que los socialistas llegaron al gobierno municipal.

Angulo también deja Régimen Interno y Personal y Sanidad, aunque la segunda teniente de alcalde continúa al frente de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, así como el área de Cooperación Internacional. Sus delegaciones se reparten entre la concejala Lena Baraza, que asume Bienestar Social y Régimen Interior, además de las que ya ostenta: Juventud, Empleo y Vivienda. Por su parte, el propio alcalde se pone al frente de Sanidad.

Según ha explicado Cerdà, «estos cambios responden a una revisión de las delegaciones que están teniendo en esta legislatura una mayor carga de trabajo y a la voluntad de impulsar la labor de gobierno con más manos y más energía».

«Tanto la delegación de Seguridad Pública, como la de Bienestar Social, como la de Sanidad han sido y están siendo y serán tres de las delegaciones que más trabajo están teniendo en esta legislatura», ha recalcado el primer edil, y sobre esta última, ha incidido que es necesario impulsarla, especialmente tras las noticias que están siendo noticia como el del cribado o de las mamografías. «Cuestiones de este tipo, requieren también de esa atención por nuestra parte y la asumiré yo en primera persona».

«Estamos en el Ecuador de la legislatura, una legislatura que queremos encarar para que en 2027 continúe un gobierno en Xàtiva de progreso para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas», ha asegurado, por su parte, Xelo Angulo, quien, como diputada en les Corts, asegura que también quiere contribuir con mayor disponibilidad a cambiar las políticas de PP en 2027.

Balance de delegaciones

Angulo ha querido hacer balance de sus hasta ahora delegaciones. Así, ha subrayado la importancia del trabajo realizado en Bienestar Social, un departamento que «ha pasado de ser asistencial a ser un derecho para todas las personas, con más personal, más recursos y programas innovadores que han mejorado la vida de muchos vecinos y vecinas».

Respecto a Seguridad Ciudadana, ha afirmado que «es necesario centrar los esfuerzos porque es un área que requiere un trabajo constante para transmitir confianza y combatir los discursos de miedo que algunos intentos políticos quieren instalar».

Por su parte, Lena Baraza ha agradecido «la confianza del alcalde y la generosidad de Xelo en un traspaso que nos permitirá seguir trabajando con coherencia y compromiso». La concejala ha remarcado que «esta reorganización es una decisión acertada para terminar la legislatura con fuerza y mejorar aún más la gestión municipal».

En cuanto al área de Sanidad, Roger Cerdà ha explicado que la asume «para impulsar proyectos esenciales como la construcción del nuevo centro de salud o la ampliación del Hospital Lluís Alcanyís, y para reforzar la atención sanitaria pública en la ciudad». El alcalde ha insistido en la necesidad de «reclamar las inversiones que Xàtiva merece en materia de sanidad pública y garantizar que los servicios de salud sigan siendo un orgullo para la ciudad, como lo han sido en la última década».

«Este es un cambio pensado para sumar esfuerzos y garantizar que cada área del gobierno reciba la atención que necesita. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: trabajar cada día para mejorar Xàtiva y la calidad de vida de su ciudadanía», ha concluido Cerdà.

