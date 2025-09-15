El bus urbano de Xàtiva, gratis hasta el domingo con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Talleres, charlas y una bicicletada nocturna conforman la programación para promocionar el desplazamiento sostenible

El autobús urbano de Xàtiva será durante toda esta semana gratuito. Es una de las acciones para promover una movilidad urbana sostenible, impulsada por el Ayuntamiento dentro de la Semana Europea de la Movilidad.

Dentro de las actividades programadas por la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, está además el concurso a través del canal Instagram 'Eficiencia energética', en el que los participantes pueden compartir imágenes utilizando medios de movilidad sostenible con la etiqueta #combinaimouteperXàtiva y optar al sorteo de una bicicleta de paseo.

También hay programadas charlas como la de este martes en la Casa de Cultura: 'Xàtiva ciudad de futuro: hacia una movilidad más sostenible', en torno a las medidas puestas en marcha por el departamento de movilidad para pacificar el tráfico de la ciudad con la campaña «Xàtiva a un pas». El día 17 será el turno de una reflexión sobre accesibilidad universal a cargo de Francis Pérez Mañoguil, que presentará su libro «Mi verdad: reflexiones y experiencias de una persona con parálisis cerebral».

El día 18 habrá una jornada de reciclaje con la colaboración de la Policía Local y, por la tarde, el taller infantil 'Pega la chapa' en la Alameda. El viernes 19 se repetirá la tradicional Bicicletada Escolar, en la que el alumnado de los centros educativos de la ciudad recorrerá Xàtiva en una cabalgata conjunta en bicicleta.

El sábado 20, como novedad, tendrá lugar la Bicicletada Familiar, que en esta edición será nocturna. Comenzará con un espectáculo inspirado en Alicia en el País de las Maravillas y continuará con un recorrido guiado por la Vía Verde Costera-Ribera. La actividad incluirá una parada en la zona de recreo de la Torre d'En Lloris para cenar antes del regreso a la ciudad.

La clausura tendrá lugar el domingo 21, cuando la Alameda de Xàtiva se convertirá en un espacio dedicado a la movilidad sostenible con talleres infantiles, juegos, la tradicional gymkhana vial para bicicletas y la actuación de Disparatario Circ, que dinamizará la jornada.