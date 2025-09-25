Bomberos sofocan un incendio en un almacén de naranjas en Carlet El fuego se produjo de noche y se extendió también por el exterior de la nave

A. Talavera Alzira Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Los bomberos del Consorcio intervinieron en la noche del miércoles en un incendio en una empresa de cítricos en Carlet. El fuego se extendió tanto por la parte exterior de la nave, donde había palés de madera y varios vehículos estacionados, así como en la zona interior.

El aviso se recibió a las 22:03 horas y hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla, Xàtiva, sargento, jefe de sector y oficial. El incendio se consiguió dar por controlado a las 02:11 de la madrugada, y ahora por la mañana se están realizando los correspondientes relevos, quedando dos dotaciones y un sargento en la zona, que siguen trabajando para acabar de extinguir este fuego.

Temas

Alzira

Carlet

Bomberos