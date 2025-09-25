Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Europa vota si mantiene abierta una comisión en apoyo a las víctimas de la dana
Los bomberos trabajando en el incendio de Carlet. LP

Bomberos sofocan un incendio en un almacén de naranjas en Carlet

El fuego se produjo de noche y se extendió también por el exterior de la nave

A. Talavera

Alzira

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:40

Los bomberos del Consorcio intervinieron en la noche del miércoles en un incendio en una empresa de cítricos en Carlet. El fuego se extendió tanto por la parte exterior de la nave, donde había palés de madera y varios vehículos estacionados, así como en la zona interior.

El aviso se recibió a las 22:03 horas y hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de bomberos de los parques de Alzira, Torrent, Silla, Xàtiva, sargento, jefe de sector y oficial. El incendio se consiguió dar por controlado a las 02:11 de la madrugada, y ahora por la mañana se están realizando los correspondientes relevos, quedando dos dotaciones y un sargento en la zona, que siguen trabajando para acabar de extinguir este fuego.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El coladero de coca del puerto de Valencia: lucha de clanes, ganchos perdidos y manzanas podridas
  2. 2

    Batalla legal por la Pérgola: Valencia se agarra al histórico kiosko
  3. 3

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  4. 4 Una sentencia en Valencia anula dos hipotecas en las que los clientes pagaban al banco más capital del que habían recibido
  5. 5

    La red de narcotráfico controlaba puestos clave del Centro Portuario de Empleo de Valencia
  6. 6 Pablo Iglesias pierde los papeles y TV3 corta su conexión en directo: «Toda esta mierda de Junts y del pujolismo»
  7. 7 El «Vinícius balón de playa» se canta en el Ciutat de Valencia y el futbolista responde con otra provocación
  8. 8 Aldaia prueba las nuevas compuertas contra los desbordamientos de la Saleta
  9. 9

    El ministerio de Cultura proclama que hacer referencia al catalán «incluye también al valenciano»
  10. 10 Intervenidos 814 kilos de cocaína y cuatro detenidos en otra operación antidroga en el puerto de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bomberos sofocan un incendio en un almacén de naranjas en Carlet

Bomberos sofocan un incendio en un almacén de naranjas en Carlet