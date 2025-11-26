Los bomberos rescatan a una mujer al incendiarse un piso en Corbera El fuego se ha iniciado a primera hora de este miércoles en la tercera planta de un edificio

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:17

Un incendio en un edificio de Corbera ha provocado la alarma este miércoles en la localidad. A las 8.38 de la mañana los bomberos recibían un aviso por un fuego que se había iniciado en la tercera planta de un edificio del Paseo País Valencià de esta localidad de la Ribera Baixa.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Gandia, Cullera y Alzira que han estado trabajando durante más de una hora para extinguir el fuego y ventilar el edificio.

En el piso afectado no había nadie dentro pero los bomberos han tenido que rescatar a una vecina de 83 años de la planta superior, cuarto piso, con una capucha y extraerla a la calle con seguridad.

La mujer ha sido atendida por una unidad de SVB y posteriormente trasladada al Hospital Universitario de la Ribera a causa de la inhalación de humo.