Centro urbano de Bocairent. Blai Vanyó.

Bocairent impulsa la campaña local de comercio de cara a la Navidad

Comerciantes y Ayuntamiento impulsan una nueva convocatoria en la que se duplica la cuantía en premios hasta los 3.000 euros

R. X.

Bocairent

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:38

Desde este lunes y hasta el 5 de enero, los comercios y servicios de Bocairent tendrán activa la campaña con más impacto económico del año y que en esta edición cuenta con la novedad de contar con el doble de asignación económica, de manera que la cuantía total de premios pasa de 1.500 euros a 3.000 euros. Se trata de una apuesta estratégica de la Agrupació de Comerciants i Serveis(ACiS) y del Ayuntamiento para potenciar el impacto positivo en la economía local.

La asignación de 3.000 euros se concreta de la manera siguiente: 2 premios de 500 euros, 3 premios de 300 euros, 5 premios de 100 euros y 6 premios jóvenes de 100 euros. De este modo, el sorteo da mucha más opción a los participantes para conseguir algunos de los cheques a intercambiar con nuevas compras locales. Y es que estos pasan de ser 9 cheques en la convocatoria de 2024 a ser 16 en la de 2025.

Para la presidenta de ACiS, Inés Sanchis, «este año estamos especialmente entusiasmados porque podremos repartir el doble de premios entre las personas que confían día a día en el comercio de nuestro pueblo». Además, Sanchis anuncia una segunda novedad destacada: «todas las personas preseleccionadas que asistan al sorteo y no resulten ganadoras tendrán la oportunidad de optar a un premio especial; es una manera más de reconocer y agradecer su presencia e implicación».

A su vez, la concejal de Dinamización Comercial, Mª Luz Pascual señala que «el Ayuntamiento sigue reforzando el apoyo económico al comercio local y el resultado esta vez es duplicar la campaña de Navidad y Reyes, por el impacto que supone en el tejido productivo».

La concejal de Dinamización Comercial pone en valor el trabajo de ACiS: «Juegan un papel esencial en el día a día de Bocairent y ahora tenemos que apoyarlos como clientela, porque hacen pueblo y, además, nos brindan la oportunidad de tener premio con más posibilidades que nunca».

El resultado final se conocerá en un acto que tendrá lugar el 10 de enero, a las 18.30 horas, en la sala Juan de Juanes.

