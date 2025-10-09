Bicorp muestra su patrimonio de arte rupestre con talleres y visitas guiadas a la Cueva de la Araña Las actividades se desarrollarán hasta el próximo sábado con motivo del Día Europeo del Arte Rupestre y de la Comunitat Valenciana

Bicorp celebra un año más celebrar el Día Europeo del Arte Rupestre y de la Comunitat Valenciana, 9 d'Octubre con una serie de actividades para conocer su patrimonio, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, como recreaciones, visitas y talleres.

Las actividades se inician este mismo jueves con la representación de la recolección de la miel que realizaban los humanos en la Prehistoria, en el Ecomuseo. También está prevista una visita al Barranco Moreno, si la lluvia lo permite.

La visita al arte rupestre del Barranco Moreno se repite este viernes a las 10 horas, previa inscripción y por la tarde, a las 17.30 horas, se desarrollará el taller 'Al fil de la (Pre)Historia', en el Ecomuseo.

El sábado, en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, que ha programado otras visitas a sendos municipios que cuenta con arte rupestre como Tirig y Morella, con tal de difundir y promover este patrimonio, se realizará una visita guiada al arte rupestre de las Cuevas de la Araña a las 10.30 horas y se realizará el taller 'La caza en la Prehistoria' a las 11.00 horas en el Paseo del Albaricoquero.