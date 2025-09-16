Benifaió pone en marcha obras de reparación en vías urbanas El municipio invierte 42.000 euros para mejoras aceras y pavimentados

A. T. Alzira Martes, 16 de septiembre 2025, 15:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Benifaió ha puesto en marcha un proyecto de reparación en diferentes vías urbanas del municipio que requerían de una actuación de mejora por encontrarse dañadas.

En concretos, los puntos dónde se va actuar son Ampliación y reparación de los alcorques en la calle Almussafes, recolocación y reparación de bordillo y pavimentado de la estación Plaza Estación con esquina Calle San Carlos, Corte y sustitución de las rigolas de la acera de la Calle Adelina Domingo, Calle José Morote y un tramo de aceras en la Urbanización Pla de les Clotxes.

El consistorio va a invertir en esta actuación necesaria y de mejora en el municipio un total de 42.634 euros

La alcaldesa Marta Ortiz ha destacado la necesidad de llevar a cabo estas obras para sanear los puntos que se encuentran afectados y deteriorados y poder realizar «unas reparaciones en estas aceras para mejorar no sólo la visibilidad de su estado sino el tránsito de peatones así cómo el acceso a las viviendas y edificios próximos».

Temas

Benifaió