Batida de jabalíes en Vallada Será realizada por la sociedad de cazadores este fin de semana en las zonas de l'Ombria dels Clots, morro del Marqués y zona de la Barsella

B. González Vallada Viernes, 5 de diciembre 2025

La sociedad de cazadores San Bartolomé de Vallada ha organizado para este fin de semana dos batidas. La primera será el sábado en la zona de l'Ombría dels Clots y el morro del Marqués, a partir de las 7 horas. Por tal motivo, el Ayuntamiento informa que quedan cerrados al público los caminos del Clots en su totalidad; camí y senda dels Brollaors y camino a la altura de la caseta El Xeu.

El domingo, la zona en la que se desarrollará la batida es la de la Barsella y estarán cerrados a la circulación del público los caminos la Cisterna Montoro y la Barsella para la seguridad de todo el mundo.

Unas batidas que pretenden atajar la sobrepoblación de jabalíes en el término municipal y en medio de la alerta desatada por el brote de peste porcina africana en Cataluña. Precisamente, este sábado tiene lugar en Castellón una reunión de trabajo sobre la evolución de la peste porcina en Cataluña en la que participan los consellers de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.