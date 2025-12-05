Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado: las mejores horas para encender los electrodomésticos
Piara de jabalíes en una imagen de archivo. LP

Batida de jabalíes en Vallada

Será realizada por la sociedad de cazadores este fin de semana en las zonas de l'Ombria dels Clots, morro del Marqués y zona de la Barsella

B. González

Vallada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:39

Comenta

La sociedad de cazadores San Bartolomé de Vallada ha organizado para este fin de semana dos batidas. La primera será el sábado en la zona de l'Ombría dels Clots y el morro del Marqués, a partir de las 7 horas. Por tal motivo, el Ayuntamiento informa que quedan cerrados al público los caminos del Clots en su totalidad; camí y senda dels Brollaors y camino a la altura de la caseta El Xeu.

El domingo, la zona en la que se desarrollará la batida es la de la Barsella y estarán cerrados a la circulación del público los caminos la Cisterna Montoro y la Barsella para la seguridad de todo el mundo.

Unas batidas que pretenden atajar la sobrepoblación de jabalíes en el término municipal y en medio de la alerta desatada por el brote de peste porcina africana en Cataluña. Precisamente, este sábado tiene lugar en Castellón una reunión de trabajo sobre la evolución de la peste porcina en Cataluña en la que participan los consellers de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, y el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat
  2. 2 La serie de suspense basada en el Premio Planeta de Javier Cercas que se estrena este jueves
  3. 3

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  7. 7

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  8. 8 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  9. 9

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  10. 10

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Batida de jabalíes en Vallada

Batida de jabalíes en Vallada