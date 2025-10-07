El Ayuntamiento de Llutxent investiga el intento de envenenamiento en una de las colonias felinas del municipio Una voluntaria encontró veneno en la comida con las que se suele alimentar a los gatos en el punto ubicado en el casco antiguo

Sustancias tóxicas hallada por una voluntaria entre la comida que dan a los gatos.

La Policía Local de Llutxent está investigando la aparición de veneno en el comedero de una de las colonias felinas controladas del municipio. Fue una voluntaria la que dio la voz de alarma tras el hallazgo y lo puso en conocimiento de la autoridad municipal que, una vez concluya las diligencias, trasladará al Seprona.

La alcaldesa del municipio, Xaro Boscà, explica que afortunadamente la voluntaria se percató a tiempo y no hay que lamentar la muerte de ningún felino, pero lamenta acciones como estas que van en contra del bienestar animal y que son penalizadas incluso con prisión.

La primera edil explica que el programa de las colonias felinas está en marcha desde hace cinco años y que en este tiempo se ha incrementado el número de voluntarias para la cuidado y control de estas colonias y además, los animales están bajo la supervisión veterinaria.

Boscà incide en que en los últimos tres meses han intensificado las acciones de esterilización para evitar la mayor proliferación. «Antes solo se esterilizaban a las gatas, ahora también lo hacemos con los gatos».

La alcaldesa lamenta acciones como esta e insiste que aunque esta colonia está localizada en el casco antiguo, los animales no suelen ser molestos porque tienen cerca el campo. También recuerda que la proliferación de los gatos callejeros se debe a que hay personas que abandonan las camadas. Es por ello que apela a la conciencia y colaboración ciudadana para resolver un problema que ha sido generado por personas irresponsables.

En Llutxent hay localizadas cinco colonias felinas, la del casco antiguo, donde se ha producido el incidente, y las otras cuatro que se encuentran en distintos puntos de las afueras del núcleo urbano.

Cabe recordar que intentar envenenar a un animal es un delito penal grave, sancionado por el Código Penal con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa, además de inhabilitación para la tenencia de animales.

Atendiendo a la Ley de Bienestar Animal, el artículo 42 establece, en lo referido a loas colonias felinas, que queda prohibido el sacrificio de gatos, salvo que se trate por la propia salud del felino y siempre con la supervisión veterinaria.

El acto de intento de envenenamiento segú esta ley es una infracción grave que conlleva multas que podrian llegar hasta los 50.000 euros.

