Atropellan a un octogenario en un paso de peatones del Pont de Santa Maria de Ontinyent El peatón ha resultado herido en la cabeza y la cadera y ha sido trasladado al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

B. González Ontinyent Martes, 25 de noviembre 2025, 13:49

Un hombre de 87 años de edad ha resultado herido este martes tras ser atropellado en un paso de peatones en Ontinyent. Los hechos han ocurrido sobre las 9 de la mañana en el paso situado en uno de los extremos del Pont de Santa Maria.

El vehículo implicado circulaba desde la Avenida de Almansa cuando, por causas que se investigan, no se percató de la presencia del peatón que cruzaba la calzada. El impacto provocó que el hombre cayera en la vía.

Hasta el lugar se desplazó una unidad SVB, cuyo equipo sanitario atendió in situ al hombre que estaba consciente pero presentaba una hemorragia por herida en la cabeza y también una posible fractura de cadera. El herido ha sido evacuado inicialmente al Hospital de Ontinyent y posteriormente trasladado al Lluís Alcanyís de Xàtiva.