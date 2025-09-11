El Arzobispado cede la capilla de Santa Ana a Cullera para el museo de la Fiesta de la Mare de Déu del Castell Ayuntamiento rehabilitará el espacio para condicionarlo y adaptarlo al uso previsto y se hará cargo de su mantenimiento.

El Ayuntamiento de Cullera creará un nuevo museo dedicado a la Fiesta de la Mare de Déu del Castell, una fiesta declarada Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. El espacio será en la Capilla de Santa Ana, un inmueble que ha cedido el arzobispado de Valencia y la parroquia de los Santos Juanes al consistorio para que haga este uso.

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y el alcalde Jordi Mayor han formalizado este convenio de cesión gratuita, tanto de la capilla como de la casa abadía ubicadas en la calle de Mar, que permitirá a la ciudad tener un Museo de la Fiesta para poner en valor, conservar y difundir la riqueza cultural, tradicional y patrimonial de la festividad local dedicada a la Mare de Déu del Castell. Ahora el Ayuntamiento rehabilitará el espacio para condicionarlo y adaptarlo al uso previsto, y se hará cargo de su mantenimiento.

El arzobispo Benavent ha puesto en valor que el consistorio recupere este espacio «para el uso de todo aquello que forma parte de la historia y de la fe de nuestros pueblos, y que Santa Ana ilumine Cullera a hacer una ciudad de hermandad».

Por su parte, el alcalde ha indicado que el primer paso será rehabilitar la capilla, y también el estudio e investigación sobre todo el patrimonio e historia que lo rodea. Mayor también ha insistido en la creación del Museo de la Fiesta a la Mare de Déu del Castell, la cual permitirá impulsar el conocimiento de las fiestas, adaptar su divulgación a los elementos museísticos actuales y generar espacios para acoger conferencias, ponencias y exposiciones visuales.

