El artista Dulk mantendrá un encuentro creativo con el público en Ontinyent dentro de la programacion con motivo del Día Mundial del Turismo El Ayuntamiento programa visitas guiadas por espacios naturales y patrimoniales los días 26 y 27 de septiembre

R. X. Ontinyent Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Ontinyent se sumará un año más a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible', propuesto por la Organización Mundial del Turismo. Con motivo de esta jornada, la concejalía de Turismo ha preparado un programa actividades que se extenderá a lo largo de toda el fin de semana y que incluirá visitas guiadas y propuestas culturales para diferentes públicos, para las que se pueden realizar inscripciones estos días.

El sábado 27 de septiembre por la mañana, a las 9.30 horas, tendrá lugar la ruta guiada «Itinerario urbano por el patrimonio del río Clariano», una oportunidad para conocer de cerca la historia de los usos que se han dado en este curso fluvial a lo largo de los años. El recorrido repasará los elementos más significativos del río a su paso por la ciudad, como puentes, molinos y vestigios fabriles, e incluirá también espacios arquitectónicos y etnológicos de gran interés como el molino Descals, ejemplo destacado del patrimonio preindustrial de Ontinyent.

Además, la ruta pasará por la nueva pasarela que conecta con el reciente parque de 'Las Mamás Belgas', un espacio verde inaugurado este año en homenaje a las enfermeras belgas que atendieron a heridos en el Hospital Militar Internacional durante la Guerra Civil.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se podrá participar en una de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la ciudad, construidos durante la Guerra Civil para proteger la población de los bombardeos que amenazaban a Ontinyent al ser un núcleo industrial estratégico dedicado a la fabricación de munición y otros materiales militares. Los asistentes recorrerán las galerías subterráneas que sirvieron de escondite y protección, conociendo tanto sus características constructivas como el papel fundamental que jugaron en un momento clave de la historia local. Otra visita a los refugios, prevista para el domingo 28 de septiembre por la mañana, ha agotado ya todas las plazas disponibles.

Las actividades del Día Mundial del Turismo se enmarcan dentro de un programa más amplio que empezará la víspera, el viernes 26 de septiembre, con un 'Drink & Draw', un encuentro creativo e informal en que el público podrá dibujar mientras disfruta de una bebida. La actividad empezará a las 18:30 horas, tendrá lugar una visita guiada a la exposición del artista valenciano Dulk en el Museo del Textil, quien explicará personalmente sus obras. La inscripción se debe formalizar a través del formulario disponible en la cuenta de Instagram del artista, e incluye dos bebidas por persona.

Las visitas programadas para el sábado 27 de septiembre son gratuitas, pero con plazas limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse previamente.

