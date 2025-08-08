Arrancan las obras del Centro de Día Comarcal de Xàtiva La actuación supone una inversión de 2,2 millones y se trata de una infraestructura largamente demandada por las familias de personas con diversidad funcional

Lugar donde se ubicará el nuevo centro con los primeros movimientos de tierra y limpieza del terreno.

B. G.. Xàtiva Viernes, 8 de agosto 2025, 15:21

Las obras de construcción del nuevo Centro de Día de Xàtiva ya están en marcha. La empresa adjudicataria, Abala S.L., ha iniciado esta semana las primeras tareas de limpieza del terreno y nivelación, una vez finalizados todos los trámites administrativos. Una actuación muy esperada, puesto que la propuesta de este nuevo centro data de 2019.

«Por fin han comenzado las obras del Centro de Día, con una inversión de más de 2 millones de euros», ha manifestado el alcalde, Roger Cerdà, mientras que la concejala de Educación y primera teniente de alcalde, Amor Amorós, que es «una gran alegría principalmente para Aspromivise y las familias que lo han reivindicado desde el año 2006», además de que el Consistorio ha logrado cumplir con el calendario remitido a la Conselleria.

El proyecto contempla la construcción de un edificio moderno, accesible y adaptado a lasnecesidades de los usuarios, con capacidad para acoger personas de Xàtiva y de otros municipios de la comarca. Tendrá capacidad para 40 personas con diversidad funcional y dará respuesta a una antigua demanda de las familias, que durante años han reclamado en el territorio recursos dignos y de fácil acceso.

El Centro de Día estará situado en la calle Forn del Vidre, 34, en un terreno municipal ya destinado a uso asistencial. Estará completamente adaptado y será energéticamente eficiente y ofrecerá servicios de fisioterapia, talleres ocupacionales, atención psicológica y diversas actividades terapéuticas. Está previsto que el centro esté en funcionamiento durante el primer semestre de 2026.

Este proyecto forma parte del Plan Convivint de Infraestructuras Sociales de la Generalitat Valenciana y reforzará la red pública de servicios sociales en la comarca, al tiempo que generará nuevas oportunidades laborales en los sectores social y sanitario.