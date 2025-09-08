Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Alumnado de la ESO en su primer día de colegio en el IES Simarro de Xàtiva. LP

Arranca el curso escolar sin incidencias y con 9.300 alumnos matriculados en Ontinyent y Xàtiva

En la capital de la Vall d'Albaida el alumnado del Martínez Valls estrena instalaciones mientras que en la de la Costera quedan vacantes en todas las etapas educativas

B. González

Xàtiva

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:12

El curso escolar se ha iniciado con normalidad en las capitales de las comarcas de la Vall d'Albaida y la Costera, con un total de 9.300 alumnos y alumnas matriculados (5.300 y 4.000, respectivamente). Especial ha sido la vuelta del alumnado del CEIP Martínez Valls puesto que ha estrenado instalaciones después de una reforma integral de más de 3 millones de euros. Es por ello que la entrada de los y las escolares se ha visto amenizada con música en directo.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha indicado que Ontinyent inicia el curso «con absoluta normalidad y con la satisfacción de hacerlo en un entorno renovado». El primer edil ha recordado el complejo proceso para culminar estas obras y las dificultades que se han tenido que superar derivadas del abandono de la adjudicataria y la cesión a una nueva empresa constructora.

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y la primera teniente de alcalde y concejala de Educación han inaugurado el curso escolar en los centros Teresa Coloma y Gozalbes Vera. También han destacado que se ha iniciado con normalidad y sin ninguna incidencia.

Este año se han registrado más de 4.000 matriculaciones en todos los centros educativos de la ciudad. De estas, 820 corresponden a Infantil, 1.420 a Primaria y alrededor de 1.800 a la ESO. Los cálculos todavía son aproximados ya que el proceso de matriculación continúa abierto. De hecho,desde el Consistorio subrayan que, a día de hoy, todavía hay vacantes disponibles en todos los cursos, por lo que se puede dar respuesta al alumnado recién llegado que llegue a la ciudad y necesiten incorporarse más tarde. Así, en Infantil hay 42 vacantes, 117 en Primaria y 55 en Secundaria.

UNED

Por otra parte, la UNED Sénior de Xàtiva da inicio a su actividad docente dirigida a las personas mayores de 55 años, presentando la oferta de los cursos programados para este ejercicio. El acto se celebra este martes, 9 de septiembre, a las 19 horas, en la Sala Noble de la Casa de Cultura.

Este año se ha ampliado la oferta formativa hasta un total de 10 módulos diferentes que tratan de dar cobertura a las demandas e inquietudes del alumnado. Así, se impartirán los habituales cursos de historia, patrimonio, música, cerámica, artes escénicas e inglés. Además, se continuará con el curso de literatura introducido el ejercicio anterior y, como novedad, se añaden tres cursos sobre Inteligencia Artificial, Nutrición y salud y Ciencia.

