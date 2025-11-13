Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cartel del documental que pone rostro a las mujeres que sufrieron la riada del 29 de octubre. LP

Arranca la 17ª Edición de la Mostra de Cine Documental de Montaverner con la gala inaugural y la proyección del corto 'Ciao Bambina'

El Auditorio Luis Peiró acogerá durante una semana los doce trabajos participantes en las dos categorías

B. G.

Montaverner

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:01

Montaverner se vuelve a vestir de gala este viernes para inaugurar su cita anual con MON·DOC, Muestra Internacional de Cine Documental de Montaverner, que llega a su 17ª edición. En el Auditorio Luis Peiró se espera un lleno absoluto en esta nueva edición de un

festival que ya se ha convertido en un referente absoluto en lo que respecta al cine documental a nivel, no sólo autonómico, sino nacional.

El acto contará con la presencia de Francisco Teruel Machí, Diputado del Área de Cultura de la Diputación de Valencia, así como de la corporación municipal y alcaldes y concejales de todo el Valle de Albaida. También asistirán representantes del mundo cultural de la comarca y de las asociaciones locales.

La gala incluye la proyección del documental 'Ciao Bambina', nominado a los Premios Goya 2025 en la categoría de Mejor Corto Documental y dirigido por la actriz Carolina Yuste, ganadora de dos premios Goya, en lo que es su debut en la dirección.

Este sábado se dará inicio a las proyecciones de los doce trabajos participantes en el Premio MON·DOC, seis largos y seis cortos que aspiran a conseguir este galardón que se entregará en la clausura del sábado 22 de noviembre.

Documentales

Así, este 15 de noviembre se proyectarán: 'Antonio, el bailarín de España' (18 horas); 'La conversación que nunca tuvimos' (19.45 horas) y 'Sobreviure a l'incendi' que cerrará la jornada.

El domingo, 'El peso de la ausencia', 'Voces del silencio' y 'Enguídanos, l'escriptor que viatjà a les estrelles', a partir de las 18 horas. El lunes: 'No estás sol@ ' (18.30 horas) y 'Resistents: dones després de la dana' (20 horas).

El martes, 18 de noviembre se proyectarán 'Cien libros juntas' y 'Los cayucos de Kayar', a partir de las 18.30 horas. El miércoles, 'Kraus, el último romántico' y un corto que tiene como protagonista la Vall d'Albaida, 'L'espurna d'Aielo', sobre la hipótesis de que la fórmula de la coca-cola naciera en esta localidad.

El jueves, 20 de noviembre, un clásico del cine mudo será el protagonista: 'Chaplin. Espíritu gitano' y 'Tipos que importan'. El viernes se proyectarán 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' y 'WHY' y las sesiones se cierran el sábado con 'Semillas de Kivu'.

Una semana donde el cine documental vuelve a llenar Montaverner de historias únicas, apasionantes y sorprendentes. Además varios directores y directoras visitarán el festival para presentar al público asistente sus trabajos.

