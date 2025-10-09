Arden tres coches de una campa en la Llosa de Ranes Los hechos han ocurrido durante la madrugada y el fuego ha sido extinguido por efectivos del parque de bomberos de Xàtiva

B. González Xàtiva Jueves, 9 de octubre 2025, 10:05

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos han actuado esta madrugada en el incendio de tres vehículos de una campa en la Llosa de Ranes. Los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la madrugada en el exterior de una empresa de grúas, en la calle Garbí, en el polígono industrial de la localidad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Xàtiva, que se encuentra a unos seis kilómetros de distancia del lugar de los hechos, por lo que pudieron actuar rápidamente. La campa donde estaban los vehículos se encuentra próxima a la antigua carretera N-340, actual CV-58 dirección Xàtiva.

Se desconocen las causas del incendio, que se están investigando.