La aparición de una instalación de gas obliga modificar las obras de la Avenida Jaume I de Canals El Ayuntamiento, ante el imprevisto, ha decidido actuar sólo en los trabajos que menor molestias causarán al vecindario y retomar el resto tras la fiestas patronales

R. X. Canals Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:18

A las obras de sustitución del colector de aguas residuales en la Avenida Jaume I de Canals le ha surgido un imprevisto: la aparición de una instalación de gas natural que no estaba en los planos existentes de la actuación y que ha sido localizada durante los trabajos de excavación.

Según explican desde el Consistorio, este inconveniente obliga a ralentizar la actuación a fin de que la compañía propietaria de la conducción proceda a cambiar la ubicación de la tubería.

El Ayuntamiento, a fin de evitar molestias al vecindario y también a comerciantes, ha decidido que hasta después de las fiestas patronales sólo se van a llevar a cabo los trabajos de sustitución del colector de aguas residuales, obras que apenas afectan a aceras y zonas peatonales.

Cabe recordar que esta obra consiste en la sustitución del colector de aguas residuales por otro que cuadruplica la capacidad del existente y la renovación de la instalación del agua potable desde el nº7 de la Avenida Jaume I hasta el nº2 de la Avenida Blasco Ibáñez. De este modo, se amplía la capacidad del alcantarillado en esta zona y se renueva la antigua red de agua potable, así como las aceras por donde se sustituye la instalación de agua.

