Alzira testea la implantación del contenedor marrón con restaurantes y supermercados Posteriormente esta recogida selectiva se irá instalando también en el resto de hogares

A. T. Alzira Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:44

El Ayuntamiento de Alzira, a través de la concejalía de Agricultura y Servicios para la Ciudad, ha comenzado la campaña destinada a la recogida selectiva de orgánica con una fase piloto dirigida a los grandes generadores (restaurantes, supermercados, comedores colectivos…). El objetivo es validar el modelo de recogida y establecer buenas prácticas que después se extenderán a toda la ciudadanía.

Entre las acciones previstas destacan la firma de convenios con productores, la instalación de contenedores marrones específicos, formación con responsables de gestión de residuos y un seguimiento técnico para mejorar la trazabilidad. Esta fase permitirá reducir impropios en la fracción orgánica, optimizar rutas de recogida y asegurar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

El concejal del área de Agricultura y Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá ha manifestado que «la campaña que ahora ponemos en marcha es de vital importancia, ya que debemos concienciarnos al reducir, reutilizar y reciclar, un principio ambiental propuesto para la gestión sostenible de recursos y residuos con el fin de promover un consumo más responsable y minimizar el impacto ambiental de las actividades humanas a través de la reducción de la cantidad de desechos que se generan».

Posteriormente, el proyecto se completará con una campaña de sensibilización ciudadana y la implantación progresiva del contenedor marrón en todo el municipio, adaptada a cada zona y con suministro de cubos aireados y bolsas compostables en los hogares.