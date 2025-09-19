Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapso en la V-30 y en diversas calles de Valencia en la tarde de este viernes
Presentación de la campaña. LP

Alzira realizará revisiones cardiosaludables a los deportistas locales

El Ayuntamiento fomenta la práctica segura del deporte

A. T.

Alzira

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:11

El Ayuntamiento de Alzira prepara una programación de actividades con el título «Alzira, ciutat cardio saludable» coincidiendo con la celebración de la Semana Europea del Deporte.

El objetivo de esta semana es promover la actividad física y combatir el sedentarismo con el lema #BeActive. En ese sentido el concejal de el área, Vicent De la Concepción, ha recordado que «queremos aprovechar esta celebración para recordar que hacer deporte es salud. Pero también es muy importante hacerlo con seguridad y con conciencia. Por eso impulsamos «Alzira, ciutat cardio saludable», porque queremos una ciudad activa, sana y con personas que disfrutan del deporte con seguridad».

El técnico de Deportes, Enric Taronger ha explicado que a lo largo de la próxima semana habrá revisiones cardio saludables para los deportistas locales, controles de tensión arterial para todas las personas que quieran y gimnasia de mantenimiento en el medio acuático; habrá charlas sobre la prevención del abandono deportivo en niños y adolescentes y formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y DEA (Desfibrilador Externo Automático) para el personal técnico de los clubes alcireños.

De la Concepción ha insistido en la importancia de la formación de RCP y DEA y en las revisiones cardio saludables porque «debemos concienciarnos de que la salud en el deporte es para todas las edades y niveles».

Para finalizar, el alcalde ha declarado que «esta semana sirve para recordar la importancia del deporte no sólo como pasatiempo, sino como elemento esencial para una vida larga y saludable«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica una oferta para trabajar en colegios sin oposición con un sueldo de 750 euros por tres horas al día
  2. 2 La incorrecta colocación de una sonda gástrica en un hospital valenciano provoca la muerte de un hombre
  3. 3

    La Seguridad Social subasta pisos en Valencia desde 30.600 euros y plazas de garaje por 5.000
  4. 4

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?
  7. 7 Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
  8. 8 La promesa de Morientes a la afición del Valencia CF: «Tengo que daros lo que os quité»
  9. 9

    El viejo Mercado Central de Valencia sale a la luz: hallan rejas, pavimento Nolla y una mesa labrada
  10. 10 El choque de un camión contra un puente obliga a cortar la N-332 y colapsa Gandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alzira realizará revisiones cardiosaludables a los deportistas locales

Alzira realizará revisiones cardiosaludables a los deportistas locales