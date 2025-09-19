Alzira realizará revisiones cardiosaludables a los deportistas locales

A. T. Alzira Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira prepara una programación de actividades con el título «Alzira, ciutat cardio saludable» coincidiendo con la celebración de la Semana Europea del Deporte.

El objetivo de esta semana es promover la actividad física y combatir el sedentarismo con el lema #BeActive. En ese sentido el concejal de el área, Vicent De la Concepción, ha recordado que «queremos aprovechar esta celebración para recordar que hacer deporte es salud. Pero también es muy importante hacerlo con seguridad y con conciencia. Por eso impulsamos «Alzira, ciutat cardio saludable», porque queremos una ciudad activa, sana y con personas que disfrutan del deporte con seguridad».

El técnico de Deportes, Enric Taronger ha explicado que a lo largo de la próxima semana habrá revisiones cardio saludables para los deportistas locales, controles de tensión arterial para todas las personas que quieran y gimnasia de mantenimiento en el medio acuático; habrá charlas sobre la prevención del abandono deportivo en niños y adolescentes y formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y DEA (Desfibrilador Externo Automático) para el personal técnico de los clubes alcireños.

De la Concepción ha insistido en la importancia de la formación de RCP y DEA y en las revisiones cardio saludables porque «debemos concienciarnos de que la salud en el deporte es para todas las edades y niveles».

Para finalizar, el alcalde ha declarado que «esta semana sirve para recordar la importancia del deporte no sólo como pasatiempo, sino como elemento esencial para una vida larga y saludable«.

