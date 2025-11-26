Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La fachada del hospital Santa Lucía de Cartagena era del mismo material del edificio de Campanar de Valencia
Presentación de la iniciativa. LP

Alzira ofrece herramientas psicosociales a los jóvenes para afrontar catástrofes

Esta iniciativa va dirigida a más de 7.500 vecinos y la inscripción es gratuita

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:30

Comenta

Alzira pone en marcha una iniciativa integral de atención psicológica y apoyo psicosocial dirigida a jóvenes y niños del municipio para ofrecer herramientas y recursos para fortalecer la salud mental frente a situaciones adversas como la vivida por la dana.

La concejal de Juventud, Lara Ferrer, ha destacado que «Reset Alzira supone un paso adelante en el acompañamiento emocional de nuestra juventud. Queremos que los jóvenes de Alzira tengan a su alcance los recursos necesarios para afrontar tanto las dificultades cotidianas como las situaciones de impacto que pueden afectar a su bienestar. Este programa apuesta por la prevención, la resiliencia y la promoción de hábitos saludables».

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha valorado muy positivamente la nueva iniciativa: «La dana dejó situaciones muy duras, especialmente para los más jóvenes. Con Reset Alzira ofrecemos un servicio público, gratuito y riguroso. Es una apuesta clara por cuidar la salud mental de nuestra ciudad y prepararla nos colectivamente frente a los retos climáticos y sociales que tenemos ante nosotros».

Reset Alzira es un programa gratuito de atención y soporte psicosocial impulsado por el Ayuntamiento de Alzira y financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España. Ha sido desarrollado e implementado por el equipo de psicología de Sembrem, entidad social valenciana especializada en salud mental e intervención comunitaria. El proyecto busca reforzar la resiliencia y el bienestar emocional de la juventud alzireña y lo hará aportando herramientas antes, durante y después de una adversidad. El enfoque es integral y tiene en cuenta los cuatro ámbitos vitales de la persona joven: individual, grupal, colectivo y comunitario. Además, se elaborará una guía de apoyo psicoemocional en situaciones de adversidad para jóvenes, familias y profesorado.

El programa se dirige a personas de 6 a 30 años del municipio y se prevé que beneficie hasta 7.800 jóvenes. Se estructura en cuatro ejes de acción: atención individual para jóvenes de 18 a 30 años; talleres grupales para jóvenes de 12 a 30 años; sesiones en los centros educativos de todos los niveles; y actividades comunitarias abiertas a toda la población, como las Rutas PsicoNatura y acciones de apoyo al tejido asociativo juvenil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  4. 4 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  5. 5 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  6. 6

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  7. 7 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8 Aemet cambia su previsión, anuncia heladas y activa un doble aviso amarillo este miércoles en la Comunitat
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Alzira ofrece herramientas psicosociales a los jóvenes para afrontar catástrofes

Alzira ofrece herramientas psicosociales a los jóvenes para afrontar catástrofes