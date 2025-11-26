Alzira ofrece herramientas psicosociales a los jóvenes para afrontar catástrofes Esta iniciativa va dirigida a más de 7.500 vecinos y la inscripción es gratuita

A. Talavera Alzira Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:30 | Actualizado 15:36h. Comenta Compartir

Alzira pone en marcha una iniciativa integral de atención psicológica y apoyo psicosocial dirigida a jóvenes y niños del municipio para ofrecer herramientas y recursos para fortalecer la salud mental frente a situaciones adversas como la vivida por la dana.

La concejal de Juventud, Lara Ferrer, ha destacado que «Reset Alzira supone un paso adelante en el acompañamiento emocional de nuestra juventud. Queremos que los jóvenes de Alzira tengan a su alcance los recursos necesarios para afrontar tanto las dificultades cotidianas como las situaciones de impacto que pueden afectar a su bienestar. Este programa apuesta por la prevención, la resiliencia y la promoción de hábitos saludables».

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha valorado muy positivamente la nueva iniciativa: «La dana dejó situaciones muy duras, especialmente para los más jóvenes. Con Reset Alzira ofrecemos un servicio público, gratuito y riguroso. Es una apuesta clara por cuidar la salud mental de nuestra ciudad y prepararla nos colectivamente frente a los retos climáticos y sociales que tenemos ante nosotros».

Reset Alzira es un programa gratuito de atención y soporte psicosocial impulsado por el Ayuntamiento de Alzira y financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España. Ha sido desarrollado e implementado por el equipo de psicología de Sembrem, entidad social valenciana especializada en salud mental e intervención comunitaria. El proyecto busca reforzar la resiliencia y el bienestar emocional de la juventud alzireña y lo hará aportando herramientas antes, durante y después de una adversidad. El enfoque es integral y tiene en cuenta los cuatro ámbitos vitales de la persona joven: individual, grupal, colectivo y comunitario. Además, se elaborará una guía de apoyo psicoemocional en situaciones de adversidad para jóvenes, familias y profesorado.

El programa se dirige a personas de 6 a 30 años del municipio y se prevé que beneficie hasta 7.800 jóvenes. Se estructura en cuatro ejes de acción: atención individual para jóvenes de 18 a 30 años; talleres grupales para jóvenes de 12 a 30 años; sesiones en los centros educativos de todos los niveles; y actividades comunitarias abiertas a toda la población, como las Rutas PsicoNatura y acciones de apoyo al tejido asociativo juvenil.