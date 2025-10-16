Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Biblioteca de Alzira. A. T.

Alzira cierra la biblioteca para redistribuir los espacios al haber descompensación en las plantas

La instalación modificará su distribución y en la tercer planta se ubicará un espacio para talleres y actividades

A. Talavera

Alzira

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:32

Comenta

La biblioteca de Alzira cerrará sus puertas a partir del día 20 de octubre para redistribuir los espacios. Por el momento se desconoce el tiempo que esta instalación permanecerá cerrada ya que dependerá de los que duren los trabajos.

Un informe técnico presentado en 2024 detectó una descompensación de peso entre las plantas y recomendaba cambios para mejorar la instalación. De esta forma, en la tercera planta se instalará una puerta que insonorizará el espacio y se destinará a conferencias, talleres, presentaciones y la multitud de actividades multidisciplinares que acoge la Biblioteca. En el otro lado de la tercera planta se mantendrá la zona de estudio/lectura.

En definitiva, una parte de la planta tercera se convertirá en una sala polivalente donde se llevarán a cabo todas las actividades que se realizan semanalmente destinadas a las familias.

En la segunda planta, se anularán las cabinas, ya que su uso es mínimo. Así, se combinará una zona con estanterías con una zona de estudio compensando mejor el peso. El proceso implica el desmontaje de estanterías que estaban ubicadas en la segunda planta para reubicar en los diferentes pisos y la revisión e inventario de todas las obras, que se realizará con el propio personal de la biblioteca.

En este sentido, el concejal de Cultura, Israel Pérez, ha explicado que aunque ésta actuación, desgraciadamente, deja fuera de servicio la biblioteca es una actualización necesaria e imprescindible y que mejorará la instalación. «Esta reestructuración interna de las plantas, además de solucionar las exigencias del informe técnico, favorece una mejor funcionalidad para todos los usuarios, tanto los estudiantes, como las familias o aquellos que hacen uso del préstamo de libros. Además en las próximas semanas también abriremos la nueva sala de estudios que dará respuesta a las peticiones de la ciudadanía».

