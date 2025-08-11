Almussafes limpia el barranco del Tramusser para evitar desbordamientos Operarios del plan de empleo de la dana con la ayuda de maquinaria pesada alquilada por el Ayuntamiento trabajan para retirar la vegetación de este cauce

A. Talavera Alzira Lunes, 11 de agosto 2025, 15:29

Almussafes está limpiando el barranco del Tramusser para que cuando comience la temporada de lluvias el cauce pueda absorber el agua y no genera problemas a los vecinos.

«Mantener limpio el cauce del barranco a su paso por Almussafes es fundamental para evitar desbordamientos y garantizar la seguridad de nuestro pueblo», ha destacado el alcalde, Toni González.

Por ello, se está actuando sobre un tramo de más de 100 metros de ancho y 1,2 km de longitud, con una intervención que durará 6 meses. ‍️Un total de 17 operarios contratados a través del Plan Dana ya están trabajando en esta tarea, reforzados con maquinaria pesada financiada con fondos propios del Ayuntamiento.

Actualmente ya se han limpiado unos 600 metros del centro del cauce y se continuará actuando por la otra parte de la autopista y por los márgenes.

«Hemos comenzado los trabajos para que posibles avenidas no tengan riesgo de desbordamiento», ha añadido el concejal de Medio Ambiente, Ramón Ribera.

Este barranco que atraviesa la localidad es uno de los puntos negros cuando se producen lluvias torrenciales por eso se quiere tener listo para que pueda canalizar la mayor cantidad de agua durante estos episodios.