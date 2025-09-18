Almussafes da la bienvenida al nuevo teniente de la Guardia Civil Jorge Álvarez se incorpora a este cargo y ya ha participado en la Junta de Seguridad Local

El nuevo teniente de Almussafes junto al jefe de la Policía Local, el alcalde y el edil de Seguridad.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almussafes fue el escenario del acto de bienvenida al nuevo teniente del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almussafes, Jorge Álvarez Fernández, quien fue recibido por el alcalde del municipio, Toni González, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Wic y el intendente jefe de la Policía Local, Julio Doménech.

Jorge Álvarez, quien tomó posesión del cargo el pasado 14 de julio, ya participó en la reunión celebrada en el municipio de la Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde y el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, y en la cual se analizaron diversos datos sobre la seguridad ciudadana y violencia de género, además de actualizarse el procedimiento operativo de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local.

El nuevo teniente del Puesto Principal de Almussafes cuenta con una trayectoria de 17 años en la Guardia Civil, desarrollando funciones de seguridad y protección ciudadana, así como investigación en unidades de Policía Judicial en Alicante y la comarca de la Safor. Jorge Álvarez sustituye al capitán Israel Neira, quien deja el acuartelamiento de Almussafes cuatro años después de su toma de posesión.

Tal y como expone el alcalde de Almussafes, Toni González, «nuestro objetivo es seguir fomentando la colaboración y el trabajo continuo entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en nuestro municipio, siempre con la finalidad de tener una localidad y una comarca lo más seguras posibles».

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Wic, explica que esta colaboración «ha redundado en el éxito de diversos operativos que hemos puesto en marcha conjuntamente durante los últimos años y que vamos a seguir implementando en el futuro».