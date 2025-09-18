Algemesí repartirá pulseras para detectar sustancias en la bebida durante sus fiestas El Ayuntamiento también instalará cuatro Puntos Violeta para reforzar la seguridad

A. T. Alzira Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:20

Algemesí refuerza la seguridad durante las actividades de ocio de la Semana de Toros con iniciativas como el reparto de pulseras centinelas para detectar la presencia de sustancias estupefacientes en las bebidas.

El funcionamiento de esta pulsera es sencillo, si la persona que la lleva sospecha que alguien ha introducido estupefacientes en su bebida, solo debe meter el dedo en el líquido y dejar caer unas gotas de este sobre los rectángulos del test. En unos segundos, y en función del color de dichos rectángulos, sabrá si su bebida contiene sustancias tóxicas.

Asimismo, la pulsera tiene impreso un código QR que ofrece un servicio de geolocalización a través de la aplicación STOP SPIKING. Esta aplicación, además, contiene instrucciones sobre cómo usar la pulsera y cómo interpretar los resultados del test.

Con el ofrecimiento de este recurso a la población lo que se pretende es detectar y evitar la sumisión química para la comisión de delitos, así como convertir las celebraciones en un espacio seguro para todo el mundo.

Además, desde la Concejalí de Bienestar social, Familia, Inclusión e Igualdad de Oportunidades se ha organizado la instalación de cuatro Puntos Violeta con el objetivo de garantizar espacios libres de violencia contra las mujeres.

Como servicio de información, asesoramiento y sensibilización, los Puntos Violeta contarán con materiales para dar a conocer a la ciudadanía los recursos disponibles en caso de ser víctimas de, o presenciar, agresiones contra la libertad sexual. Así, las profesionales de los Puntos Violeta ofrecerán información sobre la aplicación AlertCops, gestionada directamente por Policía y Guardia Civil, o sobre la necesidad de erradicar conductas y actitudes que perpetúan situaciones de violencia contra las mujeres como la explotación sexual y la prostitución ajena.

El primer Punto Violeta se pondrá en funcionamiento el viernes 19 de septiembre, de 18:30h a 22:30h, en Quatre Cantons, para acompañar el tradicional acto del 'Xupinasso'.

El sábado 20 de septiembre contará con dos Puntos Violeta, el primero será en horario de mañana, de 11h a 15h, y se ubicará en Parc Salvador Castell, y el segundo, en la misma ubicación, se instalará en horario nocturno, de 21h a 1h de la madrugada. Por último, el sábado 27 de septiembre tendrá presencia el cuarto Punto Violeta en la franja horaria nocturna y en Parc Salvador Castell.

